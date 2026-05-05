Muskova mreža platit će 1,5 miliona dolara zbog kašnjenja u otkrivanju udjela u Twitteru Predložena nagodba okončala bi slučaj zbog navodnog kašnjenja u otkrivanju vlasništva trusta povezanog s Muskom nad više od pet posto dionica Twittera

Trust povezan s milijarderom Elonom Muskom pristao je platiti 1,5 miliona dolara (1,28 miliona eura) kako bi riješio tužbu američke Komisije za vrijednosne papire i berzu (SEC) zbog kašnjenja u otkrivanju velikog udjela u Twitteru, sada poznatog kao X, javlja Anadolu.

Komisija je u ponedjeljak u izjavi navela da je izmijenila svoju tužbu kako bi dodala "Elon Musk Revocable Trust Dated 22. jula 2003." kao tuženog u slučaju.

U izmijenjenoj tužbi se tvrdi da tuženi nisu na vrijeme podnijeli izvještaj o stvarnom vlasništvu nakon što je trust stekao više od pet posto običnih dionica Twittera.

Komisija je također navela da je zatražila od saveznog suda da odobri konačnu presudu protiv trusta.

Prema predloženom sporazumu, trust je pristao platiti građansku kaznu od 1,5 miliona dolara bez priznavanja ili poricanja optužbi. Presuda bi također trajno zabranila trustu da krši savezna pravila o izvještavanju o stvarnom vlasništvu.

Čeka se odobrenje suda po ovom pitanju.

Ako bude odobrena, SEC je saopćio da će Muska otpustiti u ličnom svojstvu, čime će slučaj biti okončan.

Komisija je podnijela tužbu u januaru prošle godine, tvrdeći da Musk nije blagovremeno otkrio u martu 2022. da je prešao prag od pet posto vlasništva u Twitteru.

Regulator je tvrdio da je kašnjenje omogućilo Musku da nastavi kupovati dionice Twittera po vještački niskim cijenama, što je rezultiralo navodnom neisplatom od najmanje 150 miliona dolara (128,13 miliona eura).

SEC je tvrdio da su investitori koji su prodali dionice Twittera tokom perioda odgođenog otkrivanja to učinili po vještački niskim cijenama i pretrpjeli značajne ekonomske gubitke.