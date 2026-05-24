Kina lansirala misiju Shenzhou-23 s ljudskom posadom i jednogodišnjim eksperimentom u svemiru Istraživanje dugotrajnog boravka ljudi u svemiru usmjereno na proučavanje fizičkih i psiholoških efekata

Kina je u nedjelju uspješno lansirala svoju svemirsku letjelicu s ljudskom posadom Shenzhou-23, što predstavlja još jedan veliki korak u širenju ambicija zemlje u svemiru i istraživanjima dugotrajnog boravka ljudi u svemiru.

Letjelica je poletjela iz Centra za lansiranje satelita Jiuquan na sjeverozapadu Kine, prenijeli su državni mediji.

Misiju predvode astronauti Zhu Yangzhu, Zhang Zhiyuan i Li Jiaying, a Zhu obavlja dužnost komandanta. Kineske vlasti istakle su da je jedan od trojice astronauta iz Hong Konga, čime je postao prvi astronaut iz te poluautonomne regije koji učestvuje u kineskoj svemirskoj misiji s ljudskom posadom.

Ključni cilj misije je jednogodišnji eksperiment boravka u orbiti koji uključuje jednog člana posade, a usmjeren je na proučavanje fizičkih i psiholoških efekata produženog putovanja u svemiru. Zvaničnici su naveli da će rezultati pomoći unapređenju zdravstvene zaštite astronauta, sistema za održavanje života i operativnog planiranja budućih misija istraživanja dubokog svemira.

Kineske svemirske vlasti opisale su eksperiment kao ključnu prekretnicu u razumijevanju prilagođavanja čovjeka dugotrajnom boravku u svemiru. Misija će također provoditi naučne eksperimente i testiranja tehnologije na svemirskoj stanici Tiangong, uključujući i prvu kinesku inicijativu istraživanja ljudskog tijela u svemiru.

Misija Shenzhou-23 dolazi u trenutku kada se trenutna posada Tiangonga priprema za smjenu nakon više od 200 dana provedenih u orbiti, približavajući se nacionalnom rekordu za kontinuirani let s ljudskom posadom.

Kina je posljednjih godina ubrzano razvijala svoj svemirski program, pozicionirajući Tiangong kao centralnu platformu za napredna istraživanja te buduće misije istraživanja Mjeseca i dubokog svemira.