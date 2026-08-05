Dva satelita mogu obrađivati podatke o Zemlji direktno u orbiti, skraćujući vrijeme analize s nekoliko dana na svega nekoliko minuta

Kina iz mora lansirala satelite za daljinsko osmatranje s vještačkom inteligencijom Dva satelita mogu obrađivati podatke o Zemlji direktno u orbiti, skraćujući vrijeme analize s nekoliko dana na svega nekoliko minuta

Kina je u srijedu uspješno lansirala dva satelita za daljinsko osmatranje opremljena sistemima vještačke inteligencije, koristeći raketu Smart Dragon-3 lansiranu s morske platforme, javio je list "Global Times".

Raketa je poletjela iz akvatorija u blizini grada Haiyang u istočnoj provinciji Shandong, a sateliti Dongfang Huiyan Hyperspectral 01 i 02 uspješno su postavljeni u predviđene orbite.

Ovo je bilo 12. lansiranje rakete Smart Dragon-3 i četvrta misija tog tipa ove godine.

Sateliti su namijenjeni praćenju kvaliteta vode, vegetacije, poljoprivrednih usjeva i mineralnih nalazišta.

Opremljeni su s 22 hiperspektralna kanala te sistemom vještačke inteligencije koji je razvila kompanija Star Vision Aerospace Group iz Hangzhoua.

Prema navodima kompanije, sistem omogućava obradu i analizu podataka direktno u orbiti u realnom vremenu, čime se vrijeme potrebno za obradu informacija skraćuje s nekoliko dana na svega nekoliko minuta.

Sateliti, nazvani Samarkand-2028 i Lampung-1, razvijeni su u saradnji s partnerima iz Uzbekistana i Indonezije.

Ovo je druga kineska orbitalna misija lansirana s mora u posljednje dvije sedmice.