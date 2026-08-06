Pjesme koje umjetna inteligencija u potpunosti generiše na osnovu jednostavnih tekstualnih uputa i dalje neće moći biti registrovane za zaštitu autorskih prava

Južna Koreja će omogućiti registraciju autorskih prava za pjesme nastale uz pomoć umjetne inteligencije Pjesme koje umjetna inteligencija u potpunosti generiše na osnovu jednostavnih tekstualnih uputa i dalje neće moći biti registrovane za zaštitu autorskih prava

Južna Koreja omogućit će autorima registraciju autorskih prava za pjesme nastale uz pomoć umjetne inteligencije ako su imali značajnu ulogu u njihovom stvaranju, poput pisanja teksta, komponovanja ili aranžiranja, objavili su u srijedu lokalni mediji.

Prema navodima Korejskog udruženja za zaštitu autorskih prava u muzici (KOMCA), pjesme koje umjetna inteligencija u potpunosti generiše na osnovu jednostavnih tekstualnih uputa i dalje neće ispunjavati uslove za registraciju autorskih prava.

Ova odluka predstavlja zaokret u odnosu na raniju politiku udruženja, koje je odbijalo registraciju djela nastalih uz pomoć umjetne inteligencije zbog zabrinutosti oko mogućih sporova o autorskim pravima i nedostatka jasnih kriterija.

"Cilj ove izmjene je formalno priznati kreativne prakse u kojima se koristi umjetna inteligencija, uz istovremenu zaštitu prava ljudskih autora", navodi se u saopćenju KOMCA-e.

Podnosioci zahtjeva morat će prijaviti koje su alate umjetne inteligencije koristili, objasniti kako su ih uključili u kreativni proces i potvrditi tačnost dostavljenih informacija.

Ako bude potrebna dodatna provjera, KOMCA može zatražiti prateću dokumentaciju, uključujući projektne datoteke iz digitalnih audio radnih stanica, historiju uređivanja, notne zapise, evidenciju tekstualnih uputa i zapise o generisanju sadržaja pomoću umjetne inteligencije, kako bi procijenio obim ljudskog autorskog doprinosa.

Producenti mogu koristiti umjetnu inteligenciju za stvaranje ideja, melodija ili aranžmana, ali će morati dokazati da je ključne kreativne odluke donio čovjek.

Djela za koja se naknadno utvrdi da su u potpunosti generisana umjetnom inteligencijom ili da su registrovana na osnovu netačnih informacija mogla bi se suočiti s obustavom isplate autorskih naknada, vraćanjem neosnovano isplaćenih naknada i raskidom ugovora o zastupanju.

KOMCA također razmatra uvođenje kazni u visini do trostrukog iznosa neosnovano primljenih autorskih naknada u slučajevima namjernog kršenja pravila ili krajnje nepažnje.

Udruženje je saopćilo da ova politika predstavlja prvi kodificirani standard u Južnoj Koreji za registraciju muzike nastale uz pomoć umjetne inteligencije, čime se takva djela uključuju u postojeći sistem zaštite autorskih prava.