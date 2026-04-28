Japan Airlines testira humanoidne robote za rukovanje prtljagom na aerodromu u Tokiju Pilot projekat ima za cilj ublažavanje nedostatka radne snage i poboljšanje efikasnosti u zemaljskim operacijama, kažu kompanije uključene u probni rad

Japan Airlines i tehnološka kompanija sa sjedištem u Tokiju sljedećeg mjeseca će početi testirati robote za rukovanje putničkim prtljagom kao dio napora za poboljšanje efikasnosti zemaljskih usluga, objavile su firme u utorak, javlja Anadolu.

Demonstracija na aerodromu Haneda u Tokiju, koju će do 2028. provoditi GMO Internet Group, dolazi u trenutku rasta potražnje za putovanjima – potaknute i sve većim dolaznim turizmom – te sve izraženijeg nedostatka radne snage u zemaljskim operacijama zbog starenja stanovništva Japana.

Inicijativu, opisanu kao prvu te vrste u Japanu, provest će JAL Ground Service, koja nadgleda zadatke poput rukovanja teretom i navođenja aviona, u saradnji sa GMO AI & Robotics, firmom fokusiranom na unapređenje vještačke inteligencije i robotike u društvu.

Yoshiteru Suzuki, predsjednik JAL Ground Servicea, rekao je da se očekuje da će uvođenje robota u fizički zahtjevne zadatke smanjiti opterećenje zaposlenika, naglašavajući da će određene odgovornosti, uključujući upravljanje sigurnošću, i dalje zahtijevati ljudsko učešće.

Predsjednik GMO AI & Robotics Tomohiro Uchida rekao je da, iako se aerodromi čine visoko automatiziranima, mnoge pozadinske operacije i dalje uveliko zavise od ručnog rada i suočavaju se s akutnim nedostatkom osoblja.

Dodao je da kompanija ima za cilj pomoći u ublažavanju ovih izazova primjenom humanoidne robotike.

Kompanije planiraju i istražiti šire primjene tehnologije, uključujući čišćenje kabina aviona, u budućim fazama.

Roboti koji će se koristiti u testiranju proizvedeni su u Kini i trenutno su sposobni za kontinuirani rad dva do tri sata.