Ciljevi plana su povećanje kapaciteta data centara na gigavat do 2030, obuka 10.000 AI stručnjaka i AI edukacija za pet miliona građana

Erdogan predstavio novi Akcioni plan za vještačku inteligenciju Turske Ciljevi plana su povećanje kapaciteta data centara na gigavat do 2030, obuka 10.000 AI stručnjaka i AI edukacija za pet miliona građana

Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan u subotu je predstavio novi Akcioni plan za vještačku inteligenciju (AI) svoje zemlje.

Erdogan je rekao da će Turska u okviru novog plana mobilizirati najmanje deset milijardi dolara, uglavnom iz privatnog sektora, za data centre, cloud computing i infrastrukturu vještačke inteligencije.

Govoreći na Turskom samitu o vještačkoj inteligenciji u Istanbulu, Erdogan je naveo da zemlja ima cilj da do 2030. poveća instalirani kapacitet data centara na najmanje jedan gigavat.

Dodao je da će najmanje dva posto javnih investicionih programa biti usmjereno na projekte vještačke inteligencije.

Erdogan je također najavio plan da najmanje 2.000 javnih skupova podataka bude dostupno građanima putem Nacionalne biblioteke podataka, uključujući podatke iz sektora kao što su zdravstvo, poljoprivreda, odbrana i e-trgovina.

"U okviru novog akcionog plana, Turska će obučiti 10.000 naprednih AI stručnjaka i 100.000 profesionalaca za primjenu vještačke inteligencije", rekao je.

Predsjednik je dodao da će radionice o AI pismenosti biti pokrenute u svih 81 pokrajini, s ciljem da se u roku od dvije godine obuči pet miliona građana.

"Pokrenut ćemo Nacionalni program pismenosti o vještačkoj inteligenciji kako bismo osigurali da ljudi svih uzrasta ispravno razumiju vještačku inteligenciju i da je koriste na siguran način", rekao je Erdogan.

"Akcioni plan za vještačku inteligenciju zasniva se na četiri glavna stuba i to otkriti, koristiti, proizvoditi i upravljati, sa po četiri prateće mjere unutar svakog stuba", dodao je.