Događaj u organizaciji AIPA-e okupio predstavnike vlasti, industrije i akademske zajednice te otvorio ključne teme o budućnosti AI

AI Tomorrow Summit 2026 ostavio snažan utisak kroz rasprave o vještačkoj inteligenciji Događaj u organizaciji AIPA-e okupio predstavnike vlasti, industrije i akademske zajednice te otvorio ključne teme o budućnosti AI

Događaj "AI Tomorrow Summit 2026", koji je organizovalo Udruženje za politike vještačke inteligencije (AIPA), završen je u Ankari nakon dvodnevnih sesija posvećenih svim aspektima razvoja vještačke inteligencije.

Skup, održan 4. i 5. juna uz globalno komunikacijsko partnerstvo Agencije Anadolu, okupio je brojne učesnike iz javnog i privatnog sektora.

Na 11. izdanju konferencije učestvovali su visoki zvaničnici, uključujući potpredsjednika Republike Turske Cevdeta Yilmaza, ministra poljoprivrede i šumarstva Ibrahima Yumaklija, ministra trgovine Omera Bolata, predsjednika parlamentarne Komisije za istraživanje vještačke inteligencije Fatiha Donmeza te zamjenika ministra industrije i tehnologije Zekeriya Costua.

Tokom prvog dana održan je niz panela o temama kao što su "Oblikovanje budućnosti uz vještačku inteligenciju i blockchain", "AI i cloud u javnom sektoru u Turskoj", "Pet slojeva ekonomije vještačke inteligencije", "Transformacija trgovine u eri AI", "AI ekosistem Turske", "Mobilnost nove generacije" te "Uloga AI u digitalnim umjetnostima i simulacijama".

Drugog dana održan je poseban panel "Vještačka inteligencija u Turskoj: strategija i vizija" uz učešće potpredsjednika Yilmaza.

Na marginama skupa potpisan je i protokol o saradnji između Industrijske komore Ankare (ASO) i AIPA-e, s ciljem šire primjene AI tehnologija u industriji te podrške digitalnoj i zelenoj transformaciji.

U okviru programa organizovani su i paneli o primjeni vještačke inteligencije u avijaciji, sajber sigurnosti, 6G mrežama i pametnim sistemima, digitalnom suverenitetu javne uprave do 2035. godine te globalnom upravljanju AI tehnologijama.

Konferencija je završena ceremonijom dodjele nagrada i završnim obraćanjem predsjednika AIPA-e Zafere Kucuksabanoglua.