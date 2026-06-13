Samit će otvoriti pitanja tehnoloških horizonata i važnosti očuvanja čovječnosti u sve više mehanizovanom svijetu, rekao je Selcuk Bayraktar

AI samit u Istanbulu predstavlja viziju vještačke inteligencije Turske Samit će otvoriti pitanja tehnoloških horizonata i važnosti očuvanja čovječnosti u sve više mehanizovanom svijetu, rekao je Selcuk Bayraktar

Vizija Turske u oblasti vještačke inteligencije (AI) biće predstavljena na Turskom samitu o vještačkoj inteligenciji koji se održava u Istanbulu u subotu, a čelnik kompanije Baykar Selcuk Bayraktar poručio je da će događaj biti posvećen i ulozi čovjeka u sve više mehanizovanom svijetu.

Bayraktar je putem društvene mreže kompanije X sa sjedištem u SAD-u naveo da će skup obuhvatiti i tehnološki razvoj, ali i šira pitanja budućnosti.

"Na samitu, na kojem ćemo predstaviti našu viziju vještačke inteligencije, razgovarat ćemo o horizontima naše civilizacije za budućnost i važnosti ostajanja čovjekom u sve više mehanizovanom svijetu", rekao je on.

Bayraktar je predsjednik i tehnološki lider kompanije Baykar, jedne od vodećih turskih kompanija u oblasti odbrambenih tehnologija.

Turski samit o vještačkoj inteligenciji očekuje se da okupi učesnike koji će razgovarati o razvoju vještačke inteligencije i budućim tehnološkim trendovima.