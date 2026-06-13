AI samit u Istanbulu predstavlja viziju vještačke inteligencije Turske

Merve Berker
13. juni 2026.•Ažuriranje: 13. juni 2026.
Vizija Turske u oblasti vještačke inteligencije (AI) biće predstavljena na Turskom samitu o vještačkoj inteligenciji koji se održava u Istanbulu u subotu, a čelnik kompanije Baykar Selcuk Bayraktar poručio je da će događaj biti posvećen i ulozi čovjeka u sve više mehanizovanom svijetu.
Bayraktar je putem društvene mreže kompanije X sa sjedištem u SAD-u naveo da će skup obuhvatiti i tehnološki razvoj, ali i šira pitanja budućnosti.
"Na samitu, na kojem ćemo predstaviti našu viziju vještačke inteligencije, razgovarat ćemo o horizontima naše civilizacije za budućnost i važnosti ostajanja čovjekom u sve više mehanizovanom svijetu", rekao je on.
Bayraktar je predsjednik i tehnološki lider kompanije Baykar, jedne od vodećih turskih kompanija u oblasti odbrambenih tehnologija.
Turski samit o vještačkoj inteligenciji očekuje se da okupi učesnike koji će razgovarati o razvoju vještačke inteligencije i budućim tehnološkim trendovima.