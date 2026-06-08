Djela umjetnica Humeyre Akakus Yucel i Belme Demirtas predstavljaju kulturno i umjetničko putovanje od Istanbula do Sarajeva

U Sarajevu otvorena izložba tradicionalne turske umjetnosti tezhiba Djela umjetnica Humeyre Akakus Yucel i Belme Demirtas predstavljaju kulturno i umjetničko putovanje od Istanbula do Sarajeva

U Turskoj kući kulture u Sarajevu večeras je otvorena izložba tradicionalne turske umjetnosti tezhiba pod nazivom "Od Asitanea do Sarajeva", autorica Humeyre Akakus Yucel i Belme Demirtas.

Izložbu je organizovao Turski ured za kulturu i turizam, a posjetiocima donosi poetski prikaz kulturnog i umjetničkog puta od Istanbula, nekadašnjeg Asitanea, do Sarajeva kroz djela nastala u tehnici tezhiba, tradicionalne umjetnosti ukrašavanja i pozlate rukopisa.

Postavka obuhvata radove dviju umjetnica koje njeguju i razvijaju ovu višestoljetnu umjetničku tradiciju, predstavljajući bogatstvo osmanske i turske kulturne baštine kroz savremeni umjetnički izraz.

Svečanom otvaranju izložbe prisustvovale su brojne zvanice, gosti i ljubitelji kulture i tradicionalne turske umjetnosti.

Humeyra Akakus Yucel već više od dvije decenije djeluje u oblasti tradicionalnih umjetnosti. Tokom karijere radila je kao instruktorica pri Ministarstvu kulture Republike Turske, Teološkom fakultetu u Ankari i obrazovnom centru BELMEK, gdje je generacijama polaznika prenosila znanje o umjetnosti tezhiba. Danas je članica selekcijskog odbora Ministarstva kulture Republike Turske i voditeljica umjetničke grupe "Asitane".

Belma Demirtas, rođena u Nevsehiru, umjetnošću tezhiba počela se baviti 2016. godine u Istanbulu. Svoja djela predstavila je na brojnim kolektivnim izložbama, a danas stvara u okviru umjetničke radionice "Asitane Sanat Atolyesi" u Ankari te je profesionalno angažovana u Ministarstvu kulture i turizma Republike Turske.

Izložba će biti otvorena za posjetioce do 13. juna u prostorijama Turske kuće kulture u Sarajevu, u ulici Mula Mustafe Bašeskije 31/a.