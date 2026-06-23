U Sarajevu otvorena izložba “Resm-i Mekan“ koja oživljava slavna umjetnička djela na njihovim izvornim lokacijama

[1/19] Sarajevo, BiH - 23. juni 2026: U Institutu “Yunus Emre“ u Sarajevu je svečano otvorena izložba “Resm-i Mekan“ autorice Neslihan Sagir Cetin, koja posjetioce vodi na jedinstveno putovanje kroz stvarne lokacije koje su poslužile kao inspiracija za nastanak nekih od najpoznatijih umjetničkih djela iz osmanskog perioda.
[2/19] Sarajevo, BiH - 23. juni 2026: U Institutu “Yunus Emre“ u Sarajevu večeras je svečano otvorena izložba “Resm-i Mekan“ autorice Neslihan Sagir Cetin, koja posjetioce vodi na jedinstveno putovanje kroz stvarne lokacije koje su poslužile kao inspiracija za nastanak nekih od najpoznatijih umjetničkih djela iz osmanskog perioda
[3/19] Sarajevo, BiH - 23. juni 2026: U Institutu “Yunus Emre“ u Sarajevu večeras je svečano otvorena izložba “Resm-i Mekan“ autorice Neslihan Sagir Cetin, koja posjetioce vodi na jedinstveno putovanje kroz stvarne lokacije koje su poslužile kao inspiracija za nastanak nekih od najpoznatijih umjetničkih djela iz osmanskog perioda
[4/19] Sarajevo, BiH - 23. juni 2026: U Institutu “Yunus Emre“ u Sarajevu večeras je svečano otvorena izložba “Resm-i Mekan“ autorice Neslihan Sagir Cetin, koja posjetioce vodi na jedinstveno putovanje kroz stvarne lokacije koje su poslužile kao inspiracija za nastanak nekih od najpoznatijih umjetničkih djela iz osmanskog perioda
[5/19] Sarajevo, BiH - 23. juni 2026: U Institutu “Yunus Emre“ u Sarajevu večeras je svečano otvorena izložba “Resm-i Mekan“ autorice Neslihan Sagir Cetin, koja posjetioce vodi na jedinstveno putovanje kroz stvarne lokacije koje su poslužile kao inspiracija za nastanak nekih od najpoznatijih umjetničkih djela iz osmanskog perioda
[6/19] Sarajevo, BiH - 23. juni 2026: U Institutu “Yunus Emre“ u Sarajevu večeras je svečano otvorena izložba “Resm-i Mekan“ autorice Neslihan Sagir Cetin, koja posjetioce vodi na jedinstveno putovanje kroz stvarne lokacije koje su poslužile kao inspiracija za nastanak nekih od najpoznatijih umjetničkih djela iz osmanskog perioda
[7/19] Sarajevo, BiH - 23. juni 2026: U Institutu “Yunus Emre“ u Sarajevu večeras je svečano otvorena izložba “Resm-i Mekan“ autorice Neslihan Sagir Cetin, koja posjetioce vodi na jedinstveno putovanje kroz stvarne lokacije koje su poslužile kao inspiracija za nastanak nekih od najpoznatijih umjetničkih djela iz osmanskog perioda
[8/19] Sarajevo, BiH - 23. juni 2026: U Institutu “Yunus Emre“ u Sarajevu večeras je svečano otvorena izložba “Resm-i Mekan“ autorice Neslihan Sagir Cetin, koja posjetioce vodi na jedinstveno putovanje kroz stvarne lokacije koje su poslužile kao inspiracija za nastanak nekih od najpoznatijih umjetničkih djela iz osmanskog perioda
[9/19] Sarajevo, BiH - 23. juni 2026: U Institutu “Yunus Emre“ u Sarajevu večeras je svečano otvorena izložba “Resm-i Mekan“ autorice Neslihan Sagir Cetin, koja posjetioce vodi na jedinstveno putovanje kroz stvarne lokacije koje su poslužile kao inspiracija za nastanak nekih od najpoznatijih umjetničkih djela iz osmanskog perioda
[10/19] Sarajevo, BiH - 23. juni 2026: U Institutu “Yunus Emre“ u Sarajevu večeras je svečano otvorena izložba “Resm-i Mekan“ autorice Neslihan Sagir Cetin, koja posjetioce vodi na jedinstveno putovanje kroz stvarne lokacije koje su poslužile kao inspiracija za nastanak nekih od najpoznatijih umjetničkih djela iz osmanskog perioda
[11/19] Sarajevo, BiH - 23. juni 2026: U Institutu “Yunus Emre“ u Sarajevu večeras je svečano otvorena izložba “Resm-i Mekan“ autorice Neslihan Sagir Cetin, koja posjetioce vodi na jedinstveno putovanje kroz stvarne lokacije koje su poslužile kao inspiracija za nastanak nekih od najpoznatijih umjetničkih djela iz osmanskog perioda
[12/19] Sarajevo, BiH - 23. juni 2026: U Institutu “Yunus Emre“ u Sarajevu večeras je svečano otvorena izložba “Resm-i Mekan“ autorice Neslihan Sagir Cetin, koja posjetioce vodi na jedinstveno putovanje kroz stvarne lokacije koje su poslužile kao inspiracija za nastanak nekih od najpoznatijih umjetničkih djela iz osmanskog perioda
[13/19] Sarajevo, BiH - 23. juni 2026: U Institutu “Yunus Emre“ u Sarajevu večeras je svečano otvorena izložba “Resm-i Mekan“ autorice Neslihan Sagir Cetin, koja posjetioce vodi na jedinstveno putovanje kroz stvarne lokacije koje su poslužile kao inspiracija za nastanak nekih od najpoznatijih umjetničkih djela iz osmanskog perioda
[14/19] Sarajevo, BiH - 23. juni 2026: U Institutu “Yunus Emre“ u Sarajevu večeras je svečano otvorena izložba “Resm-i Mekan“ autorice Neslihan Sagir Cetin, koja posjetioce vodi na jedinstveno putovanje kroz stvarne lokacije koje su poslužile kao inspiracija za nastanak nekih od najpoznatijih umjetničkih djela iz osmanskog perioda
[15/19] Sarajevo, BiH - 23. juni 2026: U Institutu “Yunus Emre“ u Sarajevu večeras je svečano otvorena izložba “Resm-i Mekan“ autorice Neslihan Sagir Cetin, koja posjetioce vodi na jedinstveno putovanje kroz stvarne lokacije koje su poslužile kao inspiracija za nastanak nekih od najpoznatijih umjetničkih djela iz osmanskog perioda
[16/19] Sarajevo, BiH - 23. juni 2026: U Institutu “Yunus Emre“ u Sarajevu večeras je svečano otvorena izložba “Resm-i Mekan“ autorice Neslihan Sagir Cetin, koja posjetioce vodi na jedinstveno putovanje kroz stvarne lokacije koje su poslužile kao inspiracija za nastanak nekih od najpoznatijih umjetničkih djela iz osmanskog perioda
[17/19] Sarajevo, BiH - 23. juni 2026: U Institutu “Yunus Emre“ u Sarajevu večeras je svečano otvorena izložba “Resm-i Mekan“ autorice Neslihan Sagir Cetin, koja posjetioce vodi na jedinstveno putovanje kroz stvarne lokacije koje su poslužile kao inspiracija za nastanak nekih od najpoznatijih umjetničkih djela iz osmanskog perioda
[18/19] Sarajevo, BiH - 23. juni 2026: U Institutu “Yunus Emre“ u Sarajevu večeras je svečano otvorena izložba “Resm-i Mekan“ autorice Neslihan Sagir Cetin, koja posjetioce vodi na jedinstveno putovanje kroz stvarne lokacije koje su poslužile kao inspiracija za nastanak nekih od najpoznatijih umjetničkih djela iz osmanskog perioda
[19/19] Sarajevo, BiH - 23. juni 2026: U Institutu “Yunus Emre“ u Sarajevu večeras je svečano otvorena izložba “Resm-i Mekan“ autorice Neslihan Sagir Cetin, koja posjetioce vodi na jedinstveno putovanje kroz stvarne lokacije koje su poslužile kao inspiracija za nastanak nekih od najpoznatijih umjetničkih djela iz osmanskog perioda