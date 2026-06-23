U Sarajevu otvorena izložba “Resm-i Mekan“ koja oživljava slavna umjetnička djela na njihovim izvornim lokacijama

[1/19] Sarajevo, BiH - 23. juni 2026: U Institutu “Yunus Emre“ u Sarajevu je svečano otvorena izložba “Resm-i Mekan“ autorice Neslihan Sagir Cetin, koja posjetioce vodi na jedinstveno putovanje kroz stvarne lokacije koje su poslužile kao inspiracija za nastanak nekih od najpoznatijih umjetničkih djela iz osmanskog perioda.

[2/19] Sarajevo, BiH - 23. juni 2026: U Institutu “Yunus Emre“ u Sarajevu večeras je svečano otvorena izložba “Resm-i Mekan“ autorice Neslihan Sagir Cetin, koja posjetioce vodi na jedinstveno putovanje kroz stvarne lokacije koje su poslužile kao inspiracija za nastanak nekih od najpoznatijih umjetničkih djela iz osmanskog perioda

[3/19] Sarajevo, BiH - 23. juni 2026: U Institutu “Yunus Emre“ u Sarajevu večeras je svečano otvorena izložba “Resm-i Mekan“ autorice Neslihan Sagir Cetin, koja posjetioce vodi na jedinstveno putovanje kroz stvarne lokacije koje su poslužile kao inspiracija za nastanak nekih od najpoznatijih umjetničkih djela iz osmanskog perioda

[4/19] Sarajevo, BiH - 23. juni 2026: U Institutu “Yunus Emre“ u Sarajevu večeras je svečano otvorena izložba “Resm-i Mekan“ autorice Neslihan Sagir Cetin, koja posjetioce vodi na jedinstveno putovanje kroz stvarne lokacije koje su poslužile kao inspiracija za nastanak nekih od najpoznatijih umjetničkih djela iz osmanskog perioda

[5/19] Sarajevo, BiH - 23. juni 2026: U Institutu “Yunus Emre“ u Sarajevu večeras je svečano otvorena izložba “Resm-i Mekan“ autorice Neslihan Sagir Cetin, koja posjetioce vodi na jedinstveno putovanje kroz stvarne lokacije koje su poslužile kao inspiracija za nastanak nekih od najpoznatijih umjetničkih djela iz osmanskog perioda

[6/19] Sarajevo, BiH - 23. juni 2026: U Institutu “Yunus Emre“ u Sarajevu večeras je svečano otvorena izložba “Resm-i Mekan“ autorice Neslihan Sagir Cetin, koja posjetioce vodi na jedinstveno putovanje kroz stvarne lokacije koje su poslužile kao inspiracija za nastanak nekih od najpoznatijih umjetničkih djela iz osmanskog perioda

[7/19] Sarajevo, BiH - 23. juni 2026: U Institutu “Yunus Emre“ u Sarajevu večeras je svečano otvorena izložba “Resm-i Mekan“ autorice Neslihan Sagir Cetin, koja posjetioce vodi na jedinstveno putovanje kroz stvarne lokacije koje su poslužile kao inspiracija za nastanak nekih od najpoznatijih umjetničkih djela iz osmanskog perioda

[8/19] Sarajevo, BiH - 23. juni 2026: U Institutu “Yunus Emre“ u Sarajevu večeras je svečano otvorena izložba “Resm-i Mekan“ autorice Neslihan Sagir Cetin, koja posjetioce vodi na jedinstveno putovanje kroz stvarne lokacije koje su poslužile kao inspiracija za nastanak nekih od najpoznatijih umjetničkih djela iz osmanskog perioda

[9/19] Sarajevo, BiH - 23. juni 2026: U Institutu “Yunus Emre“ u Sarajevu večeras je svečano otvorena izložba “Resm-i Mekan“ autorice Neslihan Sagir Cetin, koja posjetioce vodi na jedinstveno putovanje kroz stvarne lokacije koje su poslužile kao inspiracija za nastanak nekih od najpoznatijih umjetničkih djela iz osmanskog perioda

[10/19] Sarajevo, BiH - 23. juni 2026: U Institutu “Yunus Emre“ u Sarajevu večeras je svečano otvorena izložba “Resm-i Mekan“ autorice Neslihan Sagir Cetin, koja posjetioce vodi na jedinstveno putovanje kroz stvarne lokacije koje su poslužile kao inspiracija za nastanak nekih od najpoznatijih umjetničkih djela iz osmanskog perioda

[11/19] Sarajevo, BiH - 23. juni 2026: U Institutu “Yunus Emre“ u Sarajevu večeras je svečano otvorena izložba “Resm-i Mekan“ autorice Neslihan Sagir Cetin, koja posjetioce vodi na jedinstveno putovanje kroz stvarne lokacije koje su poslužile kao inspiracija za nastanak nekih od najpoznatijih umjetničkih djela iz osmanskog perioda

[12/19] Sarajevo, BiH - 23. juni 2026: U Institutu “Yunus Emre“ u Sarajevu večeras je svečano otvorena izložba “Resm-i Mekan“ autorice Neslihan Sagir Cetin, koja posjetioce vodi na jedinstveno putovanje kroz stvarne lokacije koje su poslužile kao inspiracija za nastanak nekih od najpoznatijih umjetničkih djela iz osmanskog perioda

[13/19] Sarajevo, BiH - 23. juni 2026: U Institutu “Yunus Emre“ u Sarajevu večeras je svečano otvorena izložba “Resm-i Mekan“ autorice Neslihan Sagir Cetin, koja posjetioce vodi na jedinstveno putovanje kroz stvarne lokacije koje su poslužile kao inspiracija za nastanak nekih od najpoznatijih umjetničkih djela iz osmanskog perioda

[14/19] Sarajevo, BiH - 23. juni 2026: U Institutu “Yunus Emre“ u Sarajevu večeras je svečano otvorena izložba “Resm-i Mekan“ autorice Neslihan Sagir Cetin, koja posjetioce vodi na jedinstveno putovanje kroz stvarne lokacije koje su poslužile kao inspiracija za nastanak nekih od najpoznatijih umjetničkih djela iz osmanskog perioda

[15/19] Sarajevo, BiH - 23. juni 2026: U Institutu “Yunus Emre“ u Sarajevu večeras je svečano otvorena izložba “Resm-i Mekan“ autorice Neslihan Sagir Cetin, koja posjetioce vodi na jedinstveno putovanje kroz stvarne lokacije koje su poslužile kao inspiracija za nastanak nekih od najpoznatijih umjetničkih djela iz osmanskog perioda

[16/19] Sarajevo, BiH - 23. juni 2026: U Institutu “Yunus Emre“ u Sarajevu večeras je svečano otvorena izložba “Resm-i Mekan“ autorice Neslihan Sagir Cetin, koja posjetioce vodi na jedinstveno putovanje kroz stvarne lokacije koje su poslužile kao inspiracija za nastanak nekih od najpoznatijih umjetničkih djela iz osmanskog perioda

[17/19] Sarajevo, BiH - 23. juni 2026: U Institutu “Yunus Emre“ u Sarajevu večeras je svečano otvorena izložba “Resm-i Mekan“ autorice Neslihan Sagir Cetin, koja posjetioce vodi na jedinstveno putovanje kroz stvarne lokacije koje su poslužile kao inspiracija za nastanak nekih od najpoznatijih umjetničkih djela iz osmanskog perioda

[18/19] Sarajevo, BiH - 23. juni 2026: U Institutu “Yunus Emre“ u Sarajevu večeras je svečano otvorena izložba “Resm-i Mekan“ autorice Neslihan Sagir Cetin, koja posjetioce vodi na jedinstveno putovanje kroz stvarne lokacije koje su poslužile kao inspiracija za nastanak nekih od najpoznatijih umjetničkih djela iz osmanskog perioda

[19/19] Sarajevo, BiH - 23. juni 2026: U Institutu “Yunus Emre“ u Sarajevu večeras je svečano otvorena izložba “Resm-i Mekan“ autorice Neslihan Sagir Cetin, koja posjetioce vodi na jedinstveno putovanje kroz stvarne lokacije koje su poslužile kao inspiracija za nastanak nekih od najpoznatijih umjetničkih djela iz osmanskog perioda