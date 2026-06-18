U Beogradu otvorena izložba tradicionalnih turskih rukotvorina i uručeni certifikati polaznicima kurseva turskog jezika

[1/17] BEOGRAD,SRBIJA - 18. jun 2026: U prostorijama Instituta "Yunus Emre" u Beogradu otvorena je izložba "Boje vremena, tragovi prirode: Izložba tradicionalnih turskih rukotvorina", koja posjetiocima predstavlja umjetnička djela inspirisana prirodom, tradicionalnim motivima, tehnikom ebru umjetnosti i prirodnim bojenjem.
Izložba, koja traje od 15. do 21. juna, okuplja radove oblikovane bogatim umjetničkim naslijeđem Turske i pruža posjetiocima priliku za upoznavanje s tradicionalnim zanatima i kulturnim vrijednostima te zemlje.
U okviru događaja upriličena je i svečana dodjela certifikata polaznicima koji su uspješno završili kurseve turskog jezika.
[2/17] BEOGRAD,SRBIJA - 18. jun 2026: U prostorijama Instituta "Yunus Emre" u Beogradu otvorena je izložba "Boje vremena, tragovi prirode: Izložba tradicionalnih turskih rukotvorina", koja posjetiocima predstavlja umjetnička djela inspirisana prirodom, tradicionalnim motivima, tehnikom ebru umjetnosti i prirodnim bojenjem.
Izložba, koja traje od 15. do 21. juna, okuplja radove oblikovane bogatim umjetničkim naslijeđem Turske i pruža posjetiocima priliku za upoznavanje s tradicionalnim zanatima i kulturnim vrijednostima te zemlje.
U okviru događaja upriličena je i svečana dodjela certifikata polaznicima koji su uspješno završili kurseve turskog jezika.
[3/17] BEOGRAD,SRBIJA - 18. jun 2026: U prostorijama Instituta "Yunus Emre" u Beogradu otvorena je izložba "Boje vremena, tragovi prirode: Izložba tradicionalnih turskih rukotvorina", koja posjetiocima predstavlja umjetnička djela inspirisana prirodom, tradicionalnim motivima, tehnikom ebru umjetnosti i prirodnim bojenjem.
Izložba, koja traje od 15. do 21. juna, okuplja radove oblikovane bogatim umjetničkim naslijeđem Turske i pruža posjetiocima priliku za upoznavanje s tradicionalnim zanatima i kulturnim vrijednostima te zemlje.
U okviru događaja upriličena je i svečana dodjela certifikata polaznicima koji su uspješno završili kurseve turskog jezika.
[4/17] BEOGRAD,SRBIJA - 18. jun 2026: U prostorijama Instituta "Yunus Emre" u Beogradu otvorena je izložba "Boje vremena, tragovi prirode: Izložba tradicionalnih turskih rukotvorina", koja posjetiocima predstavlja umjetnička djela inspirisana prirodom, tradicionalnim motivima, tehnikom ebru umjetnosti i prirodnim bojenjem.
Izložba, koja traje od 15. do 21. juna, okuplja radove oblikovane bogatim umjetničkim naslijeđem Turske i pruža posjetiocima priliku za upoznavanje s tradicionalnim zanatima i kulturnim vrijednostima te zemlje.
U okviru događaja upriličena je i svečana dodjela certifikata polaznicima koji su uspješno završili kurseve turskog jezika.
[5/17] BEOGRAD,SRBIJA - 18. jun 2026: U prostorijama Instituta "Yunus Emre" u Beogradu otvorena je izložba "Boje vremena, tragovi prirode: Izložba tradicionalnih turskih rukotvorina", koja posjetiocima predstavlja umjetnička djela inspirisana prirodom, tradicionalnim motivima, tehnikom ebru umjetnosti i prirodnim bojenjem.
Izložba, koja traje od 15. do 21. juna, okuplja radove oblikovane bogatim umjetničkim naslijeđem Turske i pruža posjetiocima priliku za upoznavanje s tradicionalnim zanatima i kulturnim vrijednostima te zemlje.
U okviru događaja upriličena je i svečana dodjela certifikata polaznicima koji su uspješno završili kurseve turskog jezika.
[6/17] BEOGRAD,SRBIJA - 18. jun 2026: U prostorijama Instituta "Yunus Emre" u Beogradu otvorena je izložba "Boje vremena, tragovi prirode: Izložba tradicionalnih turskih rukotvorina", koja posjetiocima predstavlja umjetnička djela inspirisana prirodom, tradicionalnim motivima, tehnikom ebru umjetnosti i prirodnim bojenjem.
Izložba, koja traje od 15. do 21. juna, okuplja radove oblikovane bogatim umjetničkim naslijeđem Turske i pruža posjetiocima priliku za upoznavanje s tradicionalnim zanatima i kulturnim vrijednostima te zemlje.
U okviru događaja upriličena je i svečana dodjela certifikata polaznicima koji su uspješno završili kurseve turskog jezika.
[7/17] BEOGRAD,SRBIJA - 18. jun 2026: U prostorijama Instituta "Yunus Emre" u Beogradu otvorena je izložba "Boje vremena, tragovi prirode: Izložba tradicionalnih turskih rukotvorina", koja posjetiocima predstavlja umjetnička djela inspirisana prirodom, tradicionalnim motivima, tehnikom ebru umjetnosti i prirodnim bojenjem.
Izložba, koja traje od 15. do 21. juna, okuplja radove oblikovane bogatim umjetničkim naslijeđem Turske i pruža posjetiocima priliku za upoznavanje s tradicionalnim zanatima i kulturnim vrijednostima te zemlje.
U okviru događaja upriličena je i svečana dodjela certifikata polaznicima koji su uspješno završili kurseve turskog jezika.
[8/17] BEOGRAD,SRBIJA - 18. jun 2026: U prostorijama Instituta "Yunus Emre" u Beogradu otvorena je izložba "Boje vremena, tragovi prirode: Izložba tradicionalnih turskih rukotvorina", koja posjetiocima predstavlja umjetnička djela inspirisana prirodom, tradicionalnim motivima, tehnikom ebru umjetnosti i prirodnim bojenjem.
Izložba, koja traje od 15. do 21. juna, okuplja radove oblikovane bogatim umjetničkim naslijeđem Turske i pruža posjetiocima priliku za upoznavanje s tradicionalnim zanatima i kulturnim vrijednostima te zemlje.
U okviru događaja upriličena je i svečana dodjela certifikata polaznicima koji su uspješno završili kurseve turskog jezika.
[9/17] BEOGRAD,SRBIJA - 18. jun 2026: U prostorijama Instituta "Yunus Emre" u Beogradu otvorena je izložba "Boje vremena, tragovi prirode: Izložba tradicionalnih turskih rukotvorina", koja posjetiocima predstavlja umjetnička djela inspirisana prirodom, tradicionalnim motivima, tehnikom ebru umjetnosti i prirodnim bojenjem.
Izložba, koja traje od 15. do 21. juna, okuplja radove oblikovane bogatim umjetničkim naslijeđem Turske i pruža posjetiocima priliku za upoznavanje s tradicionalnim zanatima i kulturnim vrijednostima te zemlje.
U okviru događaja upriličena je i svečana dodjela certifikata polaznicima koji su uspješno završili kurseve turskog jezika.
[10/17] BEOGRAD,SRBIJA - 18. jun 2026: U prostorijama Instituta "Yunus Emre" u Beogradu otvorena je izložba "Boje vremena, tragovi prirode: Izložba tradicionalnih turskih rukotvorina", koja posjetiocima predstavlja umjetnička djela inspirisana prirodom, tradicionalnim motivima, tehnikom ebru umjetnosti i prirodnim bojenjem.
Izložba, koja traje od 15. do 21. juna, okuplja radove oblikovane bogatim umjetničkim naslijeđem Turske i pruža posjetiocima priliku za upoznavanje s tradicionalnim zanatima i kulturnim vrijednostima te zemlje.
U okviru događaja upriličena je i svečana dodjela certifikata polaznicima koji su uspješno završili kurseve turskog jezika.
[11/17] BEOGRAD,SRBIJA - 18. jun 2026: U prostorijama Instituta "Yunus Emre" u Beogradu otvorena je izložba "Boje vremena, tragovi prirode: Izložba tradicionalnih turskih rukotvorina", koja posjetiocima predstavlja umjetnička djela inspirisana prirodom, tradicionalnim motivima, tehnikom ebru umjetnosti i prirodnim bojenjem.
Izložba, koja traje od 15. do 21. juna, okuplja radove oblikovane bogatim umjetničkim naslijeđem Turske i pruža posjetiocima priliku za upoznavanje s tradicionalnim zanatima i kulturnim vrijednostima te zemlje.
U okviru događaja upriličena je i svečana dodjela certifikata polaznicima koji su uspješno završili kurseve turskog jezika.
[12/17] BEOGRAD,SRBIJA - 18. jun 2026: U prostorijama Instituta "Yunus Emre" u Beogradu otvorena je izložba "Boje vremena, tragovi prirode: Izložba tradicionalnih turskih rukotvorina", koja posjetiocima predstavlja umjetnička djela inspirisana prirodom, tradicionalnim motivima, tehnikom ebru umjetnosti i prirodnim bojenjem.
Izložba, koja traje od 15. do 21. juna, okuplja radove oblikovane bogatim umjetničkim naslijeđem Turske i pruža posjetiocima priliku za upoznavanje s tradicionalnim zanatima i kulturnim vrijednostima te zemlje.
U okviru događaja upriličena je i svečana dodjela certifikata polaznicima koji su uspješno završili kurseve turskog jezika.
[13/17] BEOGRAD,SRBIJA - 18. jun 2026: U prostorijama Instituta "Yunus Emre" u Beogradu otvorena je izložba "Boje vremena, tragovi prirode: Izložba tradicionalnih turskih rukotvorina", koja posjetiocima predstavlja umjetnička djela inspirisana prirodom, tradicionalnim motivima, tehnikom ebru umjetnosti i prirodnim bojenjem.
Izložba, koja traje od 15. do 21. juna, okuplja radove oblikovane bogatim umjetničkim naslijeđem Turske i pruža posjetiocima priliku za upoznavanje s tradicionalnim zanatima i kulturnim vrijednostima te zemlje.
U okviru događaja upriličena je i svečana dodjela certifikata polaznicima koji su uspješno završili kurseve turskog jezika.
[14/17] BEOGRAD,SRBIJA - 18. jun 2026: U prostorijama Instituta "Yunus Emre" u Beogradu otvorena je izložba "Boje vremena, tragovi prirode: Izložba tradicionalnih turskih rukotvorina", koja posjetiocima predstavlja umjetnička djela inspirisana prirodom, tradicionalnim motivima, tehnikom ebru umjetnosti i prirodnim bojenjem.
Izložba, koja traje od 15. do 21. juna, okuplja radove oblikovane bogatim umjetničkim naslijeđem Turske i pruža posjetiocima priliku za upoznavanje s tradicionalnim zanatima i kulturnim vrijednostima te zemlje.
U okviru događaja upriličena je i svečana dodjela certifikata polaznicima koji su uspješno završili kurseve turskog jezika.
[15/17] BEOGRAD,SRBIJA - 18. jun 2026: U prostorijama Instituta "Yunus Emre" u Beogradu otvorena je izložba "Boje vremena, tragovi prirode: Izložba tradicionalnih turskih rukotvorina", koja posjetiocima predstavlja umjetnička djela inspirisana prirodom, tradicionalnim motivima, tehnikom ebru umjetnosti i prirodnim bojenjem.
Izložba, koja traje od 15. do 21. juna, okuplja radove oblikovane bogatim umjetničkim naslijeđem Turske i pruža posjetiocima priliku za upoznavanje s tradicionalnim zanatima i kulturnim vrijednostima te zemlje.
U okviru događaja upriličena je i svečana dodjela certifikata polaznicima koji su uspješno završili kurseve turskog jezika.
[16/17] BEOGRAD,SRBIJA - 18. jun 2026: U prostorijama Instituta "Yunus Emre" u Beogradu otvorena je izložba "Boje vremena, tragovi prirode: Izložba tradicionalnih turskih rukotvorina", koja posjetiocima predstavlja umjetnička djela inspirisana prirodom, tradicionalnim motivima, tehnikom ebru umjetnosti i prirodnim bojenjem.
Izložba, koja traje od 15. do 21. juna, okuplja radove oblikovane bogatim umjetničkim naslijeđem Turske i pruža posjetiocima priliku za upoznavanje s tradicionalnim zanatima i kulturnim vrijednostima te zemlje.
U okviru događaja upriličena je i svečana dodjela certifikata polaznicima koji su uspješno završili kurseve turskog jezika.
[17/17] BEOGRAD,SRBIJA - 18. jun 2026: U prostorijama Instituta "Yunus Emre" u Beogradu otvorena je izložba "Boje vremena, tragovi prirode: Izložba tradicionalnih turskih rukotvorina", koja posjetiocima predstavlja umjetnička djela inspirisana prirodom, tradicionalnim motivima, tehnikom ebru umjetnosti i prirodnim bojenjem.
Izložba, koja traje od 15. do 21. juna, okuplja radove oblikovane bogatim umjetničkim naslijeđem Turske i pruža posjetiocima priliku za upoznavanje s tradicionalnim zanatima i kulturnim vrijednostima te zemlje.
U okviru događaja upriličena je i svečana dodjela certifikata polaznicima koji su uspješno završili kurseve turskog jezika.