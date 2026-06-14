Bivša voditeljica tvrdi da je streaming platforma manipulisala snimkom intervjua kako bi stvorila lažan narativ o njenoj ulozi u kontroverzama vezanim za reality emisiju

Tyra Banks tužila Netflix zbog dokumentarca o emisiji "America's Next Top Model" Bivša voditeljica tvrdi da je streaming platforma manipulisala snimkom intervjua kako bi stvorila lažan narativ o njenoj ulozi u kontroverzama vezanim za reality emisiju

Tyra Banks podnijela je tužbu za klevetu protiv Netflixa, optužujući streaming platformu da je obmanjujućim montiranjem njenog intervjua u dokumentarcu o kontroverzama vezanim za reality emisiju "America's Next Top Model" stvorila iskrivljenu sliku o njoj, prenose mediji.

Prema tužbi, Banks tvrdi da su njeni komentari u trodijelnom dokumentarcu "Reality Check: Inside America's Next Top Model" izvučeni iz konteksta i ponovo sastavljeni kako bi podržali, kako navodi, lažan i klevetnički narativ, objavio je NBC News.

U tužbi se navodi da je Netflix koristio selektivnu montažu, namjerno izostavljanje i preciznu manipulaciju kako bi sugerisao da je Banks svjesno dopustila da jedna takmičarka bude seksualno zlostavljana tokom snimanja te da se kasnije nije sjećala tog incidenta.

"Taj narativ o gospođi Banks potpuna je izmišljotina", navodi se u tužbi.

Banks tvrdi da je pristala učestvovati u dokumentarcu, jer je smatrala da publika zaslužuje otvoren razgovor o naslijeđu emisije, uključujući njene uspjehe i nedostatke.

U tužbi se ističe da je u dokumentarac uključeno samo 16 minuta od intervjua koji je trajao tri i po sata.

Prema navodima iz sudskog podneska, producenti su montirali odgovore Banks tako da izgleda kao da reaguje na optužbe bivše takmičarke Shandi Sullivan, koja je u dokumentarcu tvrdila da je bila zlostavljana tokom produkcije druge sezone emisije.

"Gošća Banks poštuje perspektivu gospođe Sullivan i hrabrost koju je potrebno imati da bi ona i drugi javno progovorili", navodi se u tužbi.

Netflix je odbio komentarisati slučaj, prenio je NBC News.

Banks traži odštetu zbog navodnih gubitaka, uključujući buduće poslovne prilike i štetu nanesenu njenom ličnom brendu. U tužbi nije naveden konkretan novčani iznos.

Bivša televizijska voditeljica također tvrdi da su online ocjene njenog biznisa sa sladoledom "SMiZE & DREAM" sa sjedištem u Sydneyju opale nakon emitovanja dokumentarca.