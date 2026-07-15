Predsjednik TIKA-e Abdulah Eren kazao je da će ova agencija i u narednom periodu nastaviti da realizuje projekte koji doprinose očuvanju kulturnog naslijeđa, unapređenju kvalitete života građana i daljem povezivanju Srbije i Turske

Srbija: Uz podršku TIKA-e svečano otvorena Sjenička kuća Predsjednik TIKA-e Abdulah Eren kazao je da će ova agencija i u narednom periodu nastaviti da realizuje projekte koji doprinose očuvanju kulturnog naslijeđa, unapređenju kvalitete života građana i daljem povezivanju Srbije i Turske

U Sjenici, u Srbiji, je uz podršku Turske agencije za saradnju i koordinaciju (TIKA) u srijedu otvorena Sjenička kuća s novoizgrađenim parterom.



Otvorenju su prisustvovali Abdullah Eren, predsjednik TIKA-e, ministar bez portfelja zadužen za pomirenje, regionalnu saradnju i društvenu stabilnost u Vladi Srbije Usame Zukorlić, ambasador Turske u Srbiji Ilhan Saygili i drugi zvaničnici.

Predsjednik TIKA-e Abdulah Eren kazao je da će ova agencija i u narednom periodu nastaviti da realizuje projekte koji doprinose očuvanju kulturnog naslijeđa, unapređenju kvalitete života građana i daljem povezivanju Srbije i Turske.



Ministar Zukorlić je kazao da realizacija ovog projekta potvrđuje snažno partnerstvo Srbije i Turske, naglašavajući da zajednička ulaganja u očuvanje kulturnog naslijeđa i razvoj Sandžaka predstavljaju ulaganje u budućnost cijelog regiona, saopćeno je iz Zukorlićevog kabineta.



"Smatrajte ovaj dan početkom novog talasa razvoja opštine Sjenica. Hvala svima koji su doprineli da projekat uređenja partera Sjeničke kuće bude završen, i to onako kako građani Sjenice zaslužuju. Naša braća iz Turske žele da doprinesu i pomognu, a današnji dan je dokaz tome“, poručio je Zukorlić.



Ambasador Turske u Srbiji Ilhan Sajgili poručio je da ovakve inicijative dodatno učvršćuju prijateljske odnose dviju država, prenijela je agencija Tanjug, kao i da potvrđuju opredijeljenost Turske da nastavi da pruža podršku projektima od značaja za lokalne zajednice.



Tokom svečanog otvaranja Sjeničke kuće posađeno je drveće u dvorištu i otkrivena je spomen-ploča "Trga 15. juli". Događaj je počeo odavanjem počati žrtvama osujećenog pokušaja državnog udara u Turskoj, 15. jula 2016. godine i učenjem odlomaka iz Kur'ana.

Dana 15. jula 2016. godine, frakcija unutar Turskih oružanih snaga povezana s terorističkom organizacijom FETO pokušala je svrgnuti izabranu vladu Turske.

Zavjerenici su bombardovali parlament i druge državne institucije i otvorili vatru na civile, ubivši 253 osobe i ranivši hiljade.