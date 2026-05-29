Srbija: Hiljade ispred hrama u Beogradu čekaju na posjetu relikviji koja je nakon 6 stoljeća ponovo u zemlji Redovi, koji su se proteklih dana formirali na području Vračara i okolnih ulica, povremeno su bili dugi kilometrima, a pojedini građani čekali su i do 12 sati

Veliki broj vjernika iz Srbije i regiona svakodnevno čeka u redovima ispred Hrama Svetog Save u Beogradu kako bi se poklonili Časnom pojasu Presvete Bogorodice, relikviji koja je nakon više od šest stoljeća ponovo donesena u zemlju.

Redovi, koji su se proteklih dana formirali na području Vračara i okolnih ulica, povremeno su bili dugi kilometrima, a pojedini građani čekali su i do 12 sati. Među okupljenima su, osim građana iz cijele Srbije, i vjernici iz regiona, kao i strani turisti.

Prema navodima sveštenstva, pojas se inače čuva u Manastiru Vatoped na Svetoj Gori i veoma rijetko se iznosi van manastira.

Iako je prvobitno bilo planirano da relikvija u Beogradu ostane do kraja maja, boravak je produžen najprije do 1. juna, a potom, na molbu patrijarha Porfirija, do 5. juna zbog velikog interesovanja vjernika.

Uprkos velikom broju ljudi, atmosfera je mirna i dostojanstvena, bez incidenata.

Vjernici ističu da dolaze zbog zdravlja, porodice i duhovne snage, naglašavajući značaj ove svetinje, dok iz Srpske pravoslavne crkve navode da se u narednim danima ponovo očekuje povećan priliv ljudi.