Amaterski i profesionalni muzičari iz Srbije i inostranstva učestvuje na Festivalu uličnih svirača zbog prilike da tokom nastupa u pešaćkoj zoni uživaju u bliskosti sa prolaznicima

Srbija: Festival uličnih svirača “Zvuci niške kaldrme” oduševio publiku u Nišu Amaterski i profesionalni muzičari iz Srbije i inostranstva učestvuje na Festivalu uličnih svirača zbog prilike da tokom nastupa u pešaćkoj zoni uživaju u bliskosti sa prolaznicima

Obrade svetskih i domaćih hitova, ali i manje poznate i autorske pesme različitih muzičkih žanrova, oduševile su u subotu građane duž centralne Obrenovićeve ulice u Nišu gde se održava drugi Festival uličnih svirača “Zvuci niške kaldrme”, javlja Anadolu.

Petnaestak amaterskih i profesionalnih muzičara iz Srbije i inostranstva priključilo se Festivalu, ne samo radi takmičenja, već i zbog prilike da tokom nastupa u pešačkoj zoni uživaju u bliskosti sa prolaznicima.

Među njima je Teodora Pejčić iz Babušnice koja na festivalu učestvuje drugi put.

“Zanimljivo je prolaznicima, naročito deci, ali i starijim ljudima. Upravo sam udovoljila jednoj baki da sviram Zaz. Drago mii je da je interakcija takva, ljudi pevaju, đuskaju, lepo je”, kaže Teodora.

Kao neko ko na ulici svira i peva već dve godine, jedva je čekala da ovaj deo Srbije dobije ovakav festival. Tome su se obradovali i ostali umetnici, poput mladog gitariste Vladislava Solomjanija iz Rusije, koji od doseljenja u Niš pre dve godine često nastupa pred tvrđavskim mostom.

Prolaznici se zaustavljaju pred nastupima i pružaju podršku aplauzom i dobrovoljnim prilogom namenjenim lečenju dece od malignih bolesti. Na iznenađenje mnogih, za mikrofonom se pojavio i poznati folk pevač Dragan Kojić Keba.

Tanja Obradović, prredsednica udruženja “Očuvanje srpskog stabla” koje organizuje festival, nada se da će naredne godine interesovanje mladih muzičara, koji nemaju iskustva sa nastupima na javnoj sceni, biti još veće.

“Mislim da nema veće javne scene od same ulice, da je umetnost dostupna svima, a ovde nam je cilj da svi budemo uključeni, da budemo deo umetnosti, humanosti i zajedništva”, govori Tanja.

Osim takmičara, na festivalu nastupa i orkestar Osnovne škole „Radoje Domanović“, đaci četvrtog razreda koji prikupljaju pomoć za lečenje majke školskog druga.

Festival zatvara besplatni koncert Alena Ademovića kod Beogradske kapije niške Tvrđave.