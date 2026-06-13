Omiljeni američki televizijski kritičar, poznat po prepoznatljivim brkovima, šarenim leptir-mašnama i duhovitim filmskim kritikama, proveo je četiri decenije u programu NBC-ja

Slavni filmski kritičar Gene Shalit preminuo u 100. godini Omiljeni američki televizijski kritičar, poznat po prepoznatljivim brkovima, šarenim leptir-mašnama i duhovitim filmskim kritikama, proveo je četiri decenije u programu NBC-ja

Gene Shalit, dugogodišnji filmski kritičar NBC-jeve emisije "Today", čiji su ga prepoznatljiv stil i humoristične kritike učinili jednim od najpoznatijih komentatora iz svijeta zabave na američkoj televiziji, preminuo je u 100. godini.

Shalitova porodica saopćila je da je danas mirno preminuo nakon 100 godina nevjerovatnog života, prenosi NBC News.

Shalit je bio zaštitno lice emisije "Today" tokom četiri decenije. Programu se pridružio kao honorarni saradnik 1970. godine, a 1973. postao je stalni filmski kritičar.

Širom Sjedinjenih Američkih Država stekao je popularnost zahvaljujući kritikama velikih filmskih ostvarenja, koje je često obogaćivao igrom riječi i duhovitim komentarima.

Shalit je ostao glavni filmski analitičar emisije sve do odlaska u penziju 2010. godine.

"Emisija 'Today' bila je izvanredno poglavlje njegovog života“, saopćila je njegova porodica.

Rođen kao Eugene Shalit u New Yorku 25. marta 1926. godine, novinarsku karijeru započeo je u štampanim medijima, pišući za publikacije poput "Look Magazinea", "Ladies Home Journala", "New York Timesa" i "TV Guidea".

Osim filmskih kritika, intervjuirao je brojne poznate ličnosti, od Oprah Winfrey do Harrisona Forda, a pojavljivao se i u televizijskim kvizovima i zabavnim emisijama.

Nakon odlaska u penziju uglavnom se povukao iz javnog života.

"Teško je zamisliti da njega više neće biti ovdje. On je emisija 'Today'", izjavila je nekadašnja voditeljica emisije "Today" Meredith Vieira tokom oproštajne emisije 2010. godine.