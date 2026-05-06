Sedmica turske kuhinje 2026. bit će obilježena širom Turske i u diplomatsko-kulturnim centrima širom svijeta, uz fokus na zajedništvo, tradiciju i očuvanje kulinarskog naslijeđa kroz temu "Trpeza baštine"

Sedmica turske kuhinje 2026. slavi zajedničku kulinarsku baštinu Sedmica turske kuhinje 2026. bit će obilježena širom Turske i u diplomatsko-kulturnim centrima širom svijeta, uz fokus na zajedništvo, tradiciju i očuvanje kulinarskog naslijeđa kroz temu "Trpeza baštine"

Manifestacija Sedmica turske kuhinje 2026. održat će se od 21. do 27. maja pod pokroviteljstvom prve dame Turske Emine Erdogan, na temu "Trpeza baštine", kojom se ističe uloga turske kuhinje kao dijela zajedničkog kulturnog identiteta i historijskog naslijeđa, javlja Anadolu.

Sedmica turske kuhinje 2026. godine bit će posvećena temi "Trpeza baštine" ("Bir Sofrada Miras"), kojom se turska gastronomija predstavlja ne samo kroz jela, već kao živo kulturno naslijeđe oblikovano stoljećima migracija, običaja i zajedničkih tradicija.

U organizaciji Ministarstva kulture i turizma Turske, sedmična proslava održat će se širom Turske i u turskim ambasadama i kulturnim centrima širom svijeta.

"Trpeza je najstariji jezik zajedništva", navelo je ministarstvo u saopćenju u kojem je najavljena tema "Hrana povezuje ljude kroz vrijeme".

Prema ministarstvu, ovogodišnji koncept izgrađen je oko tri teme: dijalog, transformacija i arhiva. U saopćenju se navodi da inicijativa ima za cilj da pokaže kako se kulinarske tradicije razvijaju kroz generacije, istovremeno čuvajući sjećanje i kulturni identitet.

Događaji planirani za ovu sedmicu uključuju zajedničke večere za dugim stolom, saradnju između turskih i međunarodnih kuhara, radionice koje demonstriraju tradicionalne tehnike kuhanja i privremene kulinarske arhive s historijskim receptima i sastojcima.

Među istaknutim jelima ove godine su keskek, jelo od pšenice i mesa koje je priznato od strane UNESCO-a, sporo kuhano jelo od pšenice i mesa koje se povezuje sa zajedničkim proslavama, baklava, koja simbolizuje zanatstvo i tradiciju, manti, turske knedle povezane s migracijama i putovanjima, dolma, koja predstavlja regionalnu kulinarsku raznolikost, i helva, povezana sa sjećanjem i solidarnošću.

Ministarstvo je saopćilo da su resursi događaja, uključujući recepte, video zapise i promotivni sadržaj, dostupni na službenoj platformi Sedmice turske kuhinje, turkishcuisineweek.com.