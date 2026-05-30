Festival je okupio učesnike iz Argentine, Italije, Rumunije, Bugarske i Hrvatske koji kroz autentične kostime, opremu i nastupe posetiocima približavaju život u doba Rimskog carstva

Rimski festival u Nišu oživljava nasleđe antičkog Naisusa Festival je okupio učesnike iz Argentine, Italije, Rumunije, Bugarske i Hrvatske koji kroz autentične kostime, opremu i nastupe posetiocima približavaju život u doba Rimskog carstva

U Nišu u Srbiji se održava trodnevni Rimski festival „Konstantin Veliki“, manifestacija posvećena rimskom nasleđu antičkog Naisusa, rodnog mesta cara Konstantina Velikog, javlja Anadolu (AA).



Posetioci tokom vikenda u niškoj Tvrđavi i Arheološkom parku Medijana prisustvuju prikazima antičkih borbi, takmičenjima i radionicama inspirisanim periodom Rimskog carstva. Festival je okupio zaljubljenike u antičku istoriju iz Argentine, Italije, Rumunije, Bugarske i Hrvatske koji kroz autentične kostime, opremu i nastupe posetiocima približavaju život u doba Rimskog carstva.

“Otvorili smo vrata rimskog kampa. Kao što vidite, mnogo je posetilaca, a posebno nam je drago što dolaze porodice sa decom. Ovo je prilika da kroz zabavu i igru, a ne samo kroz knjige i udžbenike, decu učimo istoriji Niša”, kaže Ana Kolarević iz Udruženja za negovanje tradicije Via Antica koje organizuje festival.

Veliku pažnju građana privukla je carska parada rimskih legionara kroz Tvrđavu i centralne gradske ulice. U njoj je učestvovao i Damir Savić, slikar iz Sremske Kamenice.

“Pokušavamo da oživimo rimski period, sve njegove segmente. Nećete videti samo legionare, nego i zanatlije, kovače novca, kuvare i proizvođače nakita. Ko god se pridruži ovom svetu, kada me pitaju šta bih ja mogao ili mogla tu da radim, odgovor je - sve što bi radio da se rodiš u Rimu”, kaže Damir.

Najmlađi su učestvovali u radionicama grnčarstva, kovanja novca, oslikavanju mačeva i štitova. Za starije posetioce organizovana je gladijatorska škola sa prikazom legionarskih i gladijatorskih borbi, mačevalačkim i rvačkim demonstracijama, kao i takmičenja u streličarstvu. Održavaju se i predavanja o istoriji Rimskog carstva, prezentacije rimskih zanata i prikazi svakodnevnog života u antičkom periodu.

Poslednjeg festivalskog dana, u nedelju u 10 sati, program će se odvijati na Arheološkom nalazištu Medijana, carskom imanju na kom je često boravio Konstantin Veliki, poznat po tome što je donošenjem Milanskog edikta 313. godine hrišćanima omogućio slobodu veroispovesti u Rimskom carstvu.



Posetioci se mogu pridružiti besplatnoj vođenoj turi i videti prikaz veština rimskih legionara.