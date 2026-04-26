Rijedak astrolab iz 17. stoljeća iz kraljevske kolekcije Jaipura bit će na aukciji u Londonu Očekuje se da će veliki, složeno izrađen instrument iz Mogulskog doba dostići cijenu do 2,5 miliona funti na Sotheby's aukciji

Rijedak mesingani astrolab iz 17. stoljeća iz kraljevske kolekcije Jaipura u zapadnoj Indiji bit će ponuđen na aukciji Sotheby'sa u Londonu 29. aprila, a stručnjaci ističu njegovu veličinu, izradu i historijsku vrijednost, javlja Anadolu.

Poznato je da je komad bio dio kraljevskih posjeda Sawai Man Singha II, maharadže Jaipura, a nakon njegove smrti naslijedila ga je njegova supruga Maharani Gayatri Devi - koja se smatra jednom od najelegantnijih žena svog doba. Kasnije je, tokom njenog života, prebačen u privatnu kolekciju.

Astrolabi su metalni diskovi sastavljeni od više međusobno povezanih slojeva koji su se historijski koristili za određivanje vremena, mapiranje zvijezda, određivanje smjera Mekke i praćenje kretanja neba.

Ovaj instrument su prvobitno osmislili drevni grčki astronomi oko 2. vijeka prije nove ere, a kasnije se proširio u islamski svijet do 8. vijeka, gdje je značajno usavršen. U narednim vijekovima, veliki centri proizvodnje pojavili su se u različitim regijama, uključujući Irak, Iran, Sjevernu Afriku i Al-Andalus u današnjoj Španiji.

"Oni su u suštini dvodimenzionalna projekcija trodimenzionalnog svemira. Poredim ih sa modernim pametnim telefonima jer s njima možete učiniti toliko mnogo stvari", rekla je za BBC dr. Federica Gigante iz Oksfordskog centra za historiju nauke, medicine i tehnologije.

"Možete izračunati vrijeme zalaska sunca, izlaska sunca, visinu zgrade, dubinu bunara, udaljenost, pa čak i koristiti ih za predviđanje budućnosti. Zajedno s almanahom, nekada su se koristili za izradu horoskopa."

Instrument su početkom 17. stoljeća u Lahoreu, u današnjem Pakistanu, tada ključnom proizvodnom centru unutar Mogulskog carstva, izradila braća Qa'im Muhammad i Muhammad Muqim.

Naručio ga je mogulski zvaničnik Aqa Afzal, koji je služio pod carevima Jahangirom i Shah Jahanom, a djelo odražava i naučni napredak i elitno pokroviteljstvo na carskom dvoru.

"Teži 8,2 kilograma, ima promjer od skoro 30 centimetara i visok je oko 46 centimetara - skoro četiri puta veći od tipičnog astrolaba iz Indije iz 17. stoljeća", rekao je Benedict Carter, šef odjela za islamsku i indijsku umjetnost u Sotheby'su.

Astrolab sadrži natpise 94 grada s njihovim geografskim koordinatama, zajedno s brojnim zvjezdanim pokazivačima povezanim zamršenim dekorativnim uzorcima.

Njegovi natpisi na perzijskom i sanskrtskom jeziku ističu međukulturne utjecaje, dok njegove fino kalibrirane komponente omogućavaju vrlo precizna astronomska mjerenja.

"Nije samo velik, lijep i težak, već je toliko nevjerovatno precizan da će vam dati tačan stepen nadmorske visine (nebeskog tijela)", rekao je Gigante.

Sotheby's procjenjuje da će se astrolab prodati za između 1,5 (1,73 miliona eura) i 2,5 miliona funti (2,89 miliona eura). Predmet će biti izložen u Londonu od 24. aprila do datuma aukcije.