Remek-djela Klimta, Matissa i Freuda idu na rekordnu londonsku aukciju Kolekcija porodice milijardera Joea Lewisa očekuje se da premaši 204 miliona dolara na aukciji Sotheby’sa u junu

Velika kolekcija modernih umjetničkih remek-djela u vlasništvu milijardera Joea Lewisa i njegove kćerke Vivienne bit će ponuđena na aukciji kuće Sotheby’s u Londonu u junu, a očekuje se da prodaja premaši 150 miliona funti (204 miliona dolara) i potencijalno postavi rekord za grad.

Kolekcija uključuje djela Egona Schielea, Amedeaa Modiglianija, Francisa Bacona, Chaima Soutinea i Gustavea Caillebottea, kao i radove Gustava Klimta, Henrija Matisse i Luciana Freuda. Sotheby’s je naveo da mnoga djela nisu bila na tržištu desetljećima.

Junske aukcije, zajedno s povezanim prodajama planiranim u istom periodu, mogle bi označiti najvredniju aukcijsku sedmicu ikada održanu u Londonu.

Predsjednik Sotheby’s Europe Oliver Barker rekao je za "Guardian" da kolekcija predstavlja rijetku koncentraciju djela muzejske vrijednosti, posebno u modernom figurativnom slikarstvu.

"Mnoge od njih nisu viđene na tržištu desetljećima, a neka nikada, što govori o njihovoj rijetkosti i umjetničko-historijskom značaju", rekao je.

Barker je najavljenu aukciju opisao historijskom, napominjući da dolazi nakon septembarske prodaje kolekcije Pauline Karpidas, koja je dostigla 101 milion funti (137 miliona dolara) i postavila londonski rekord za aukciju jednog vlasnika.

Dodao je da je ta prodaja pomogla u vraćanju povjerenja u međunarodno tržište umjetnina.

"Prodaja je bila opipljiv dokaz da su kolekcionari širom svijeta duboko inspirisani kolekcijama izgrađenim na jedinstvenoj viziji, prožetim koherentnošću, rijetkošću i historijom", rekao je.

Najvažniji dijelovi Lewisove kolekcije bit će izloženi u New Yorku i Londonu prije aukcije.

Među vodećim djelima je Klimtov portret iz 1902. godine "Bildnis Gertrud Loew (Gertha Felsovanyi)", procijenjen na 20-30 miliona funti (27–-40 miliona dolara). Sliku, nekada u vlasništvu pokrovitelja umjetnika, ukrali su nacisti u Beču, a u novije vrijeme izlagana je u Neue Galerie.

Barker je rekao da predstavljanje kolekcije u Londonu predstavlja trenutak punog kruga, dodajući da će djela biti prikazana uz izuzetnu pažnju koja odražava njihov kulturni značaj.