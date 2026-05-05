Svjetski poznati glumac, koji je obilježio kinematografiju brojnim ulogama, preuzeo je novu ulogu i postao hrvatski državljanin. Čestitam i dobrodošli, poručio je hrvatski ministar Davor Božinović

Poznati glumac John Malkovich dobio hrvatsko državljanstvo Svjetski poznati glumac, koji je obilježio kinematografiju brojnim ulogama, preuzeo je novu ulogu i postao hrvatski državljanin. Čestitam i dobrodošli, poručio je hrvatski ministar Davor Božinović

Poznat holivudski glumac John Malkovich dobio je u utorak hrvatsko državljanstvo, javlja Anadolu.

Ministar unutrašnjih poslova Republike Hrvatske Davor Božinović saopćio je da je američki glumac dobio hrvatsko državljanstvo.

Božinović je na društvenoj mreži X sa sjedištem u SAD-u naveo da je danas, u kako je opisao, „kratkoj, ali važnoj ceremoniji“, Malkovichu uručeno rješenje o hrvatskom državljanstvu.

„Svjetski poznati glumac, koji je obilježio kinematografiju brojnim ulogama, preuzeo je novu ulogu i postao hrvatski državljanin. Čestitam i dobrodošli“, poručio je Božinović.

Prema dostupnim podacima, glumac Malkovich je škotskog i hrvatskog porijekla, a njegovi preci s očeve strane imigranti su iz Hrvatske, iz okolice grada Ozlja.

Malkovich je tokom višedecenijske karijere ostvario niz zapaženih filmskih i pozorišnih uloga, a smatra se jednim od najpoznatijih holivudskih glumaca svoje generacije.