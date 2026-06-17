Muzej se suočava sa sve većim potrebama za ulaganjima jer propadanje zgrade ugrožava zbirke

Novi direktor Louvrea upozorava da je muzej na tački pucanja zbog zastarjele infrastrukture Muzej se suočava sa sve većim potrebama za ulaganjima jer propadanje zgrade ugrožava zbirke

Novi direktor francuskog muzeja Louvre upozorio je u srijedu da je najposjećeniji muzej na svijetu na tački pucanja zbog zastarjele infrastrukture i rastućih potreba za ulaganjima.

"Možemo to reći bez ikakve dvosmislenosti. Louvre je na tački pucanja", rekao je Christophe Leribault pred Odborom za kulturu francuskog Senata.

Istakao je da se institucija suočava s velikim strukturnim i tehničkim izazovima, gotovo četiri mjeseca nakon što je preuzeo funkciju predsjednika-direktora muzeja.

Grupa lopova je 19. oktobra parkirala ukradeni kamion ispred muzeja Louvre, koristila lift za namještaj kako bi stigla do prvog sprata i provalila u jednu od najraskošnijih prostorija muzeja.

Za nekoliko minuta pobjegli su na skuterima s kraljevskim draguljima, uključujući ogrlicu od smaragda i dijamanata koju je Napoleon Bonaparte poklonio svojoj drugoj supruzi Mariji Lujzi od Austrije, kao i dijademu koja je pripadala carici Eugeniji, supruzi Napoleona III.

Dotadašnja predsjednica-direktorica Louvrea Laurence des Cars, koja je vodila instituciju pet godina, nakon toga je zamijenjena Leribaultom.

"Oprema i infrastruktura dolaze do kraja svog životnog ciklusa. Nalazimo se na raskrsnici", dodao je.

Leribault je rekao da tehničke instalacije povezane s projektom preuređenja Grand Louvre iz 1980-ih pokazuju znakove ozbiljnog propadanja, dok je nekoliko dijelova historijskog kompleksa potrebno temeljito renovirati.

Posebno je ukazao na zgrade koje okružuju Cour Carree, historijsko centralno dvorište Louvrea, kao i na strukturne probleme u krilu Sully uz rijeku Seinu.

"Krhkost greda na drugom spratu dovela je do evakuacije kancelarija dva odjela u novembru", rekao je, napominjući da je galerija Campana također zatvorena iz predostrožnosti.

Prema njegovim riječima, muzejsko osoblje sada radi na osiguravanju više od 10.000 grčkih vaza smještenih u pogođenim dijelovima kompleksa.

Situaciju je opisao kao pokazatelj hitne potrebe za obnovom kako bi se sačuvale i muzejske zbirke i normalno funkcionisanje ove institucije.