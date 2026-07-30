Povodom uspješno realiziranog projekta restauracije vrijednog rukopisa, Muftijstvo mostarsko posjetio je koordinator Turske agencije za međunarodnu saradnju i koordinaciju za Bosnu i Hercegovinu Gokhan Umut

Mostar: TIKA i Muftijstvo mostarsko 7. augusta predstavit će restaurirani raritetni Mushaf Povodom uspješno realiziranog projekta restauracije vrijednog rukopisa, Muftijstvo mostarsko posjetio je koordinator Turske agencije za međunarodnu saradnju i koordinaciju za Bosnu i Hercegovinu Gokhan Umut

Rukopis Mushafa, vakuf džamije Ibrahim-age Šarića u Mostaru, historijski je artefakt od neprocjenjive vrijednosti i jedno od dragocjenih svjedočanstava višestoljetne duhovne, kulturne i rukopisne tradicije Bosne i Hercegovine čijom restauracijom je učinjen značajan korak u očuvanju bogatog naslijeđa koje su generacije brižno čuvale, uskoro će biti predstavljen javnosti, prenosi Anadolu.

Povodom uspješno realiziranog projekta restauracije vrijednog rukopisa, Muftijstvo mostarsko posjetio je koordinator Turske agencije za međunarodnu saradnju i koordinaciju (TIKA) za Bosnu i Hercegovinu Gokhan Umut. Uz muftiju Salema Dedovića, sastanku su prisustvovali i predsjednik Medžlisa Islamske zajednice Mostar Džafer Alić te rukovodilac Službe za vjerske poslove i obrazovanje Muftijstva mostarskog Ilham-ef. Puce.

Tokom sastanka izraženo je zadovoljstvo dugogodišnjom saradnjom Muftijstva mostarskog i TIKA-e, ostvarenom kroz brojne projekte iz oblasti kulture, očuvanja kulturno-historijskog naslijeđa i organizacije različitih aktivnosti.

Umut je podsjetio da ova organizacija od 1995. realizira projekte širom Bosne i Hercegovine u različitim sektorima te da je do danas realizirano više od 1.200.

"U Mostaru i u saradnji s Muftijstvom mostarskim realizirali smo niz značajnih projekata. Posebno smo ponosni što smo bili dio projekta restauracije i konzervacije jednog od najstarijih i dimenzijama najvećih primjeraka Mushafa u Bosni i Hercegovini i na Balkanu, prema procjenama stručnjaka. Ovim projektom dali smo doprinos očuvanju našeg zajedničkog kulturnog naslijeđa za buduće generacije", kazao je Umut.

Istakao je kako je riječ o artefaktu od neprocjenjive vrijednosti te zahvalio Muftijstvu mostarskom i mostarskom muftiji na saradnji i inicijativi da se ovaj vrijedan rukopis sačuva.

"Nastavit ćemo saradnju s Muftijstvom mostarskim i u narednom periodu kroz nove projekte", poručio je Umut, prenijela je agencija MINA.

Muftija mostarski Salem-ef. Dedović kazao je da je riječ o Mushafu koji je vakuf džamije Ibrahim-age Šarića, a kojeg je restaurirao prof. dr. Ćazim Hadžimejlić, restaurator i primjerka Mushafa koji je prošle godine predstavljen javnosti, a čuva se u Muftijstvu mostarskom.

"Sretni smo zbog činjenice da smo bili u prilici realizirati još jednu vrijednu restauraciju izuzetno vrijednog rukopisa. Prema ocjeni stručnjaka, riječ je o rijetkom primjerku Mushafa", kazao je Dedović.

Dodao je da vrijednost rukopisa ne proizlazi samo iz njegove starosti i dimenzija nego i iz činjenice da je sačuvan uprkos burnim historijskim okolnostima, uključujući i period agresije na Bosnu i Hercegovinu, kada je uništen značajan dio rukopisnog blaga Bošnjaka na orijentalnim jezicima.

"Zahvaljujući entuzijazmu profesora Hadžimejlića i njegovoj inicijativi, snažnije smo počeli prepoznavati i istraživati vrijednost našeg naslijeđa i baštine koja je izuzetna. Ovaj projekat predstavili smo TIKA-i, koja ga je finansirala i dovela do uspješnog završetka. Nadamo se da ovo neće biti kraj naše saradnje, jer je pred nama još jedan vrijedan rukopis Mushafa iz starih vremena koji zahtijeva restauraciju. Vjerujemo da ćemo upravo zahvaljujući TIKA-i i profesoru Hadžimejliću zaokružiti ovu lijepu i veoma važnu priču o očuvanju našeg kulturnog naslijeđa", rekao je muftija.

Restaurirani Mushaf javnosti će biti predstavljen na izložbi koja će biti upriličena 7. augusta u Centru za kulturu Grada Mostara. Izložba već izaziva veliko interesovanje kulturne i stručne javnosti, budući da će posjetioci imati rijetku priliku neposredno svjedočiti bogatstvu rukopisne baštine koja se stoljećima čuva na ovim prostorima.