Film je inspirisan događajima tokom pokušaja puča u Turskoj koji je izvela teroristička organizacija FETO

Kratki film „On Kere Daha“ o noći 15. jula bit će prikazan na TRT 1 Film je inspirisan događajima tokom pokušaja puča u Turskoj koji je izvela teroristička organizacija FETO

Kratki film „On Kere Daha“ ("Još deset puta"), nastao u koprodukciji TRT Sinema, bit će emitovan 15. jula na TRT 1, a tematizira duhovno putovanje mladog radnika koji je poginuo tokom pokušaja puča 2016. godine u Turskoj.

Film je inspirisan događajima tokom pokušaja puča koji je izvela teroristička organizacija FETO, a fokusira se na lik 25-godišnjeg radnika Bayrama i njegov put ka šehadetu.

Scenarij je napisao Yusuf Faruk Tunc, inspirisan hadisom poslanika Muhammeda a.s., dok režiju potpisuje Omer Mirac Tunc. Snimanje je realizovano na više lokacija u Istanbulu, uključujući Zeytinburnu, Rami i Kadıkoy.

„Ovo je film koji govori o tome da šehadet nije kraj, već najveće savršenstvo“, rekao je Tunc za Anadolu.

Dodao je da umjetnost ima ključnu ulogu u očuvanju kolektivnog pamćenja.

„Ako o ovim događajima ne govorimo kroz umjetnost i svakodnevni život, postoji opasnost da budu zaboravljeni. Važno je da svako ispriča svoju priču kako bi se razumio značaj 15. jula“, kazao je.

Režiser Omer Mirac Tunc istakao je da je cilj filma odati počast stradalima.

„Ovaj projekt smo realizovali kao svojevrsni dar šehidima na 10. godišnjicu“, rekao je.

Glumac Sahin Sekman naglasio je da film prikazuje i doprinos romske zajednice tokom otpora pokušaju puča.

„Ljudi su svjesno išli u opasnost i vraćali se uprkos ranjavanjima. Mislim da će publika biti duboko dirnuta i shvatiti veličinu žrtve“, rekao je Sekman.

Glavnu ulogu tumači Yigit Ege Yazar, koji je kazao da mu je bila čast igrati lik inspirisan stvarnim događajima.

Teroristička organizacija Fetullahci (FETO) odgovorna je za krvavi pokušaj puča u Turskoj u noći 15. jula 2016. godine, a riječ je o terorističkoj organizaciji koju je predvodio Fetullah Gulen, godinama nastanjen u Sjedinjenim Američkim Državama, a čije izručenje je Ankara ranije zvanično zatražila od SAD-a.

Gulen je umro 2024. godine.

Članovi te terorističke organizacije godinama su, namještanjem ispita, napredovali u službi, infiltrirajući se tako u institucije države. Potom su, najprije u decembru 2013. godine, pristalice FETO-a u pravosuđu Turske montiranim procesom o navodnoj korupciji pokušali procesuirati brojne visoke zvaničnike.

Nekoliko godina kasnije uslijedio je i krvavi pokušaj državnog udara terorista FETO-a, odnosno pokušaj puča kojeg su izveli oficiri koje je FETO infiltrirao u tursku vojsku.

Istraga u vezi s terorističkom organizacijom FETO pokazala je da se radi o globalnoj mreži koja ne predstavlja opasnost samo za Tursku, nego i za svaku drugu zemlju u kojoj je aktivna. Na to su u više navrata i ukazivali turski zvaničnici.

Tokom pokušaja puča u Turskoj poginule su 253, a ranjeno je više od 2.730 osoba.