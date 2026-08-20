Nekoliko aviona za Tel Aviv bilo je prisiljeno vratiti se u zemlje porijekla

Izraelski aerodrom "Ben Gurion" nastavio s radom nakon sat vremena pauze zbog radnog spora Nekoliko aviona za Tel Aviv bilo je prisiljeno vratiti se u zemlje porijekla

Izraelski aerodrom Ben Gurion počeo je postepeno obnavljati polijetanja i slijetanja u četvrtak u 15 sati po lokalnom vremenu, otprilike sat vremena nakon što su operacije obustavljene zbog radnog spora, izvijestili su izraelski mediji.

Uprava izraelskih aerodroma saopćila je da se operacije postepeno obnavljaju u skladu s reorganizovanim rasporedom letova, prema izraelskom novinskom portalu Ynet.

Putnicima se, u međuvremenu, savjetuje da ostanu u kontaktu sa svojim aviokompanijama i provjere vrijeme letova zbog mogućih promjena rasporeda.

Rad aerodroma obustavljen je otprilike sat vremena ranije nakon što je radni spor uzrokovao zatvaranje svih šaltera za prijavu.

Nekoliko letova na putu za Tel Aviv bilo je prisiljeno da se vrati u zemlje porijekla, jer je obim rada na aerodromu smanjen zbog zatvaranja šaltera za prijavu.

Zaposleni u četiri kompanije za zemaljske usluge koje posluju na aerodromu također su navodno obustavili rad.

Do prekida je došlo tokom jednog od najprometnijih perioda u godini, kada aerodrom dnevno opslužuje približno 100.000 putnika i oko 600 letova.

Prema Upravi aerodroma Izraela, odluka o prekidu rada, u skladu s uputama radničkog odbora, utjecala je na rad aerodroma i na putničke usluge.

Uprava aerodroma pozvala je zaposlene da odmah prekinu prekid rada kako bi se obnovio rad i usluge.

Također je upozorila da će, ako se prekidi nastave, tražiti intervenciju sudskih organa.

Zvaničnici izraelskog Ministarstva saobraćaja također su upozorili da bi zaposleni na aerodromu mogli biti otpušteni ako se utvrdi da je prekid rada dio namjernog usporavanja, prema Ynetu.

Ministar saobraćaja Miri Regev naložio je generalnom direktoru svog ministarstva, Mosheu Ben Zakenu, da odmah riješi situaciju.