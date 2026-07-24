Tokom boravka u Istanbulu polaznici usavršavaju učenje Kur'ana, učestvuju u zajedničkim aktivnostima, upoznaju vršnjake te obilaze najznačajnije kulturne i historijske znamenitosti jednog od najpoznatijih svjetskih gradova

Edukativni program u Istanbulu: Oko 30 učenika iz Hrvatske na usavršavanju u učenju časnoga Kur'ana Tokom boravka u Istanbulu polaznici usavršavaju učenje Kur'ana, učestvuju u zajedničkim aktivnostima, upoznaju vršnjake te obilaze najznačajnije kulturne i historijske znamenitosti jednog od najpoznatijih svjetskih gradova

Grupa od oko polaznika vjeronauka sa područja Hrvatske ovih dana boravi u Istanbulu, gdje učestvuje u dvosedmičnom programu usavršavanja u učenju časnog Kur'ana, koji provodi Ured za vjerske poslove Ambasade Republike Turske u Zagrebu, u saradnji Uprave za vjerske poslove Republike Turske (Diyanet İsleri Başkanligi) i Mešihata Islamske zajednice u Hrvatskoj, javlja Anadolu.



Tokom boravka u Istanbulu polaznici usavršavaju učenje Kur'ana, učestvuju u zajedničkim aktivnostima, upoznaju vršnjake te obilaze najznačajnije kulturne i historijske znamenitosti jednog od najpoznatijih svjetskih gradova. Istovremeno imaju priliku bolje upoznati historiju, kulturu i tradiciju Republike Turske, čime dodatno obogaćuju svoje obrazovno i životno iskustvo.

Iz Islamske zajednice ističu da program mladima pruža priliku za kvalitetno vjersko obrazovanje, lični i duhovni razvoj, sklapanje novih prijateljstava te jačanje povezanosti s Kur'anom, islamom i zajednicom. Polaznike tokom programa prate hafiz Halid Jusić i hafiza Vahida Jusić.

Organizacionu podršku realizaciji programa pružili su predstavnik Diyaneta i savjetnik za vjerske poslove pri Ambasadi Republike Turske u Zagrebu Ahmet Hamdi Susoglu. On je istakao da ovaj program, pored vjerskog obrazovanja mladih, jača i veze prijateljstva i bratstva između Turske i Hrvatske.

„Pridajemo veliku važnost tome da se naši mladi usavršavaju u oblasti Časnog Kur'ana i osnovnih vjerskih znanja, ali i da izbliza upoznaju historiju, kulturu i civilizacijsko naslijeđe Turske. Vjerujemo da će znanje i iskustvo koje ovdje steknu, po povratku u njihovu zemlju, doprinijeti kako njihovom ličnom razvoju, tako i društvu u kojem žive“, rekao je Susoglu.

Ističući da se program uspješno sprovodi uz doprinos muftijstava i škola Kur'ana u Turskoj, Susoglu se zahvalio rukovodiocima i predavačima koji se posvećeno brinu o učenicima.

„Ovaj program je jedna od važnih aktivnosti koje jačaju veze prijateljstva i bratstva između Turske i Hrvatske. Za nas je velika sreća što se naši mladi vraćaju u svoju zemlju s lijepim uspomenama i vrijednim iskustvima“, dodao je Susoglu.