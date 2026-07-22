Beograd: Moby oduševio publiku koncertom na Kalemegdanu uprkos nevremenu Početak nastupa u glavnom gradu Srbije pomjeren zbog upozorenja na grmljavinske nepogode

Svjetski poznati umjetnik elektronske muzike Moby oduševio je publiku koncertom u Donjem gradu Kalemegdana, uprkos ranijoj neizvjesnosti da li će se nastup u Beogradu, glavnom gradu Srbije, održati zbog loših vremenskih uslova.

Zbog upozorenja na grmljavinske nepogode u većem dijelu Srbije, satnica početka koncerta bila je pomjerena, ali je događaj ipak održan uz veliki odziv publike.

Moby je izveo neke od svojih najpoznatijih hitova, uključujući „Go“, „Porcelain“, „Natural Blues“, „Why Does My Heart Feel So Bad?“, kao i „Bodyrock“, „We Are All Made of Stars“, „Lift Me Up“ i „Feeling So Real“.

Nakon više od deset godina pauze, umjetnik se 2024. godine vratio nastupima uživo, a 2026. započeo veliku turneju s novim, osvježenim konceptom koncerata.

Tokom više od tri decenije karijere, Moby je ostavio dubok trag na svjetskoj muzičkoj sceni, kombinujući žanrove poput elektronike, ambienta, housea, trip hopa i alternativnog roka.

Njegov album „Play“ iz 1999. godine prodat je u više od 12 miliona primjeraka i smatra se jednim od najutjecajnijih izdanja elektronske muzike. Singlovi s tog albuma postali su globalni hitovi, a Moby je bio prvi umjetnik koji je licencirao sve pjesme s jednog albuma za filmove, serije i reklame.

Tokom karijere prodao je više od 20 miliona albuma širom svijeta i osvojio brojne nagrade, uključujući MTV Video Music Awards i Billboard Music Awards, uz više nominacija za nagradu Grammy.

Poznat je i po saradnji s umjetnicima poput Davida Bowieja, Public Enemyja, Ozzyja Osbournea, The Beastie Boysa i Daft Punka, čime je dodatno učvrstio status jedne od najutjecajnijih figura elektronske muzičke scene.