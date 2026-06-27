"516. dani Ajvatovice": Svečano ispraćeni konjanici iz Karaule

[1/18] Travnik, Karaula - 27. juni 2026: U okviru obilježavanja tradicionalne kulturno-vjerske manifestacije "516. dani Ajvatovice" iz Karaule, nedaleko od Turbeta, u centralnom dijelu Bosne i Hercegovine, krenulo je više od 100 konjanika, koji će nakon prolaska kroz Donji Vakuf nastaviti put ka Pruscu, gdje će u nedjelju biti održan centralni dio manifestacije. Konjanici različitih starosnih dobi, odjeveni u tradicionalnu nošnju, nakon učenja odlomaka iz Kur'ana i dove, krenuli su ka najvećem dovištu muslimana u Evropi, Ajvaz-dedinoj stijeni u Pruscu.

[2/18] Travnik, Karaula - 27. juni 2026: U okviru obilježavanja tradicionalne kulturno-vjerske manifestacije "516. dani Ajvatovice" iz Karaule, nedaleko od Turbeta, u centralnom dijelu Bosne i Hercegovine, krenulo je više od 100 konjanika, koji će nakon prolaska kroz Donji Vakuf nastaviti put ka Pruscu, gdje će u nedjelju biti održan centralni dio manifestacije. Konjanici različitih starosnih dobi, odjeveni u tradicionalnu nošnju, nakon učenja odlomaka iz Kur'ana i dove, krenuli su ka najvećem dovištu muslimana u Evropi, Ajvaz-dedinoj stijeni u Pruscu.

[3/18] Travnik, Karaula - 27. juni 2026: U okviru obilježavanja tradicionalne kulturno-vjerske manifestacije "516. dani Ajvatovice" iz Karaule, nedaleko od Turbeta, u centralnom dijelu Bosne i Hercegovine, krenulo je više od 100 konjanika, koji će nakon prolaska kroz Donji Vakuf nastaviti put ka Pruscu, gdje će u nedjelju biti održan centralni dio manifestacije. Konjanici različitih starosnih dobi, odjeveni u tradicionalnu nošnju, nakon učenja odlomaka iz Kur'ana i dove, krenuli su ka najvećem dovištu muslimana u Evropi, Ajvaz-dedinoj stijeni u Pruscu.

[4/18] Travnik, Karaula - 27. juni 2026: U okviru obilježavanja tradicionalne kulturno-vjerske manifestacije "516. dani Ajvatovice" iz Karaule, nedaleko od Turbeta, u centralnom dijelu Bosne i Hercegovine, krenulo je više od 100 konjanika, koji će nakon prolaska kroz Donji Vakuf nastaviti put ka Pruscu, gdje će u nedjelju biti održan centralni dio manifestacije. Konjanici različitih starosnih dobi, odjeveni u tradicionalnu nošnju, nakon učenja odlomaka iz Kur'ana i dove, krenuli su ka najvećem dovištu muslimana u Evropi, Ajvaz-dedinoj stijeni u Pruscu.

[5/18] Travnik, Karaula - 27. juni 2026: U okviru obilježavanja tradicionalne kulturno-vjerske manifestacije "516. dani Ajvatovice" iz Karaule, nedaleko od Turbeta, u centralnom dijelu Bosne i Hercegovine, krenulo je više od 100 konjanika, koji će nakon prolaska kroz Donji Vakuf nastaviti put ka Pruscu, gdje će u nedjelju biti održan centralni dio manifestacije. Konjanici različitih starosnih dobi, odjeveni u tradicionalnu nošnju, nakon učenja odlomaka iz Kur'ana i dove, krenuli su ka najvećem dovištu muslimana u Evropi, Ajvaz-dedinoj stijeni u Pruscu.

[6/18] Travnik, Karaula - 27. juni 2026: U okviru obilježavanja tradicionalne kulturno-vjerske manifestacije "516. dani Ajvatovice" iz Karaule, nedaleko od Turbeta, u centralnom dijelu Bosne i Hercegovine, krenulo je više od 100 konjanika, koji će nakon prolaska kroz Donji Vakuf nastaviti put ka Pruscu, gdje će u nedjelju biti održan centralni dio manifestacije. Konjanici različitih starosnih dobi, odjeveni u tradicionalnu nošnju, nakon učenja odlomaka iz Kur'ana i dove, krenuli su ka najvećem dovištu muslimana u Evropi, Ajvaz-dedinoj stijeni u Pruscu.

[7/18] Travnik, Karaula - 27. juni 2026: U okviru obilježavanja tradicionalne kulturno-vjerske manifestacije "516. dani Ajvatovice" iz Karaule, nedaleko od Turbeta, u centralnom dijelu Bosne i Hercegovine, krenulo je više od 100 konjanika, koji će nakon prolaska kroz Donji Vakuf nastaviti put ka Pruscu, gdje će u nedjelju biti održan centralni dio manifestacije. Konjanici različitih starosnih dobi, odjeveni u tradicionalnu nošnju, nakon učenja odlomaka iz Kur'ana i dove, krenuli su ka najvećem dovištu muslimana u Evropi, Ajvaz-dedinoj stijeni u Pruscu.

[8/18] Travnik, Karaula - 27. juni 2026: U okviru obilježavanja tradicionalne kulturno-vjerske manifestacije "516. dani Ajvatovice" iz Karaule, nedaleko od Turbeta, u centralnom dijelu Bosne i Hercegovine, krenulo je više od 100 konjanika, koji će nakon prolaska kroz Donji Vakuf nastaviti put ka Pruscu, gdje će u nedjelju biti održan centralni dio manifestacije. Konjanici različitih starosnih dobi, odjeveni u tradicionalnu nošnju, nakon učenja odlomaka iz Kur'ana i dove, krenuli su ka najvećem dovištu muslimana u Evropi, Ajvaz-dedinoj stijeni u Pruscu.

[9/18] Travnik, Karaula - 27. juni 2026: U okviru obilježavanja tradicionalne kulturno-vjerske manifestacije "516. dani Ajvatovice" iz Karaule, nedaleko od Turbeta, u centralnom dijelu Bosne i Hercegovine, krenulo je više od 100 konjanika, koji će nakon prolaska kroz Donji Vakuf nastaviti put ka Pruscu, gdje će u nedjelju biti održan centralni dio manifestacije. Konjanici različitih starosnih dobi, odjeveni u tradicionalnu nošnju, nakon učenja odlomaka iz Kur'ana i dove, krenuli su ka najvećem dovištu muslimana u Evropi, Ajvaz-dedinoj stijeni u Pruscu.

[10/18] Travnik, Karaula - 27. juni 2026: U okviru obilježavanja tradicionalne kulturno-vjerske manifestacije "516. dani Ajvatovice" iz Karaule, nedaleko od Turbeta, u centralnom dijelu Bosne i Hercegovine, krenulo je više od 100 konjanika, koji će nakon prolaska kroz Donji Vakuf nastaviti put ka Pruscu, gdje će u nedjelju biti održan centralni dio manifestacije. Konjanici različitih starosnih dobi, odjeveni u tradicionalnu nošnju, nakon učenja odlomaka iz Kur'ana i dove, krenuli su ka najvećem dovištu muslimana u Evropi, Ajvaz-dedinoj stijeni u Pruscu.

[11/18] Travnik, Karaula - 27. juni 2026: U okviru obilježavanja tradicionalne kulturno-vjerske manifestacije "516. dani Ajvatovice" iz Karaule, nedaleko od Turbeta, u centralnom dijelu Bosne i Hercegovine, krenulo je više od 100 konjanika, koji će nakon prolaska kroz Donji Vakuf nastaviti put ka Pruscu, gdje će u nedjelju biti održan centralni dio manifestacije. Konjanici različitih starosnih dobi, odjeveni u tradicionalnu nošnju, nakon učenja odlomaka iz Kur'ana i dove, krenuli su ka najvećem dovištu muslimana u Evropi, Ajvaz-dedinoj stijeni u Pruscu.

[12/18] Travnik, Karaula - 27. juni 2026: U okviru obilježavanja tradicionalne kulturno-vjerske manifestacije "516. dani Ajvatovice" iz Karaule, nedaleko od Turbeta, u centralnom dijelu Bosne i Hercegovine, krenulo je više od 100 konjanika, koji će nakon prolaska kroz Donji Vakuf nastaviti put ka Pruscu, gdje će u nedjelju biti održan centralni dio manifestacije. Konjanici različitih starosnih dobi, odjeveni u tradicionalnu nošnju, nakon učenja odlomaka iz Kur'ana i dove, krenuli su ka najvećem dovištu muslimana u Evropi, Ajvaz-dedinoj stijeni u Pruscu.

[13/18] Travnik, Karaula - 27. juni 2026: U okviru obilježavanja tradicionalne kulturno-vjerske manifestacije "516. dani Ajvatovice" iz Karaule, nedaleko od Turbeta, u centralnom dijelu Bosne i Hercegovine, krenulo je više od 100 konjanika, koji će nakon prolaska kroz Donji Vakuf nastaviti put ka Pruscu, gdje će u nedjelju biti održan centralni dio manifestacije. Konjanici različitih starosnih dobi, odjeveni u tradicionalnu nošnju, nakon učenja odlomaka iz Kur'ana i dove, krenuli su ka najvećem dovištu muslimana u Evropi, Ajvaz-dedinoj stijeni u Pruscu.

[14/18] Travnik, Karaula - 27. juni 2026: U okviru obilježavanja tradicionalne kulturno-vjerske manifestacije "516. dani Ajvatovice" iz Karaule, nedaleko od Turbeta, u centralnom dijelu Bosne i Hercegovine, krenulo je više od 100 konjanika, koji će nakon prolaska kroz Donji Vakuf nastaviti put ka Pruscu, gdje će u nedjelju biti održan centralni dio manifestacije. Konjanici različitih starosnih dobi, odjeveni u tradicionalnu nošnju, nakon učenja odlomaka iz Kur'ana i dove, krenuli su ka najvećem dovištu muslimana u Evropi, Ajvaz-dedinoj stijeni u Pruscu.

[15/18] Travnik, Karaula - 27. juni 2026: U okviru obilježavanja tradicionalne kulturno-vjerske manifestacije "516. dani Ajvatovice" iz Karaule, nedaleko od Turbeta, u centralnom dijelu Bosne i Hercegovine, krenulo je više od 100 konjanika, koji će nakon prolaska kroz Donji Vakuf nastaviti put ka Pruscu, gdje će u nedjelju biti održan centralni dio manifestacije. Konjanici različitih starosnih dobi, odjeveni u tradicionalnu nošnju, nakon učenja odlomaka iz Kur'ana i dove, krenuli su ka najvećem dovištu muslimana u Evropi, Ajvaz-dedinoj stijeni u Pruscu.

[16/18] Travnik, Karaula - 27. juni 2026: U okviru obilježavanja tradicionalne kulturno-vjerske manifestacije "516. dani Ajvatovice" iz Karaule, nedaleko od Turbeta, u centralnom dijelu Bosne i Hercegovine, krenulo je više od 100 konjanika, koji će nakon prolaska kroz Donji Vakuf nastaviti put ka Pruscu, gdje će u nedjelju biti održan centralni dio manifestacije. Konjanici različitih starosnih dobi, odjeveni u tradicionalnu nošnju, nakon učenja odlomaka iz Kur'ana i dove, krenuli su ka najvećem dovištu muslimana u Evropi, Ajvaz-dedinoj stijeni u Pruscu.

[17/18] Travnik, Karaula - 27. juni 2026: U okviru obilježavanja tradicionalne kulturno-vjerske manifestacije "516. dani Ajvatovice" iz Karaule, nedaleko od Turbeta, u centralnom dijelu Bosne i Hercegovine, krenulo je više od 100 konjanika, koji će nakon prolaska kroz Donji Vakuf nastaviti put ka Pruscu, gdje će u nedjelju biti održan centralni dio manifestacije. Konjanici različitih starosnih dobi, odjeveni u tradicionalnu nošnju, nakon učenja odlomaka iz Kur'ana i dove, krenuli su ka najvećem dovištu muslimana u Evropi, Ajvaz-dedinoj stijeni u Pruscu.

[18/18] Travnik, Karaula - 27. juni 2026: U okviru obilježavanja tradicionalne kulturno-vjerske manifestacije "516. dani Ajvatovice" iz Karaule, nedaleko od Turbeta, u centralnom dijelu Bosne i Hercegovine, krenulo je više od 100 konjanika, koji će nakon prolaska kroz Donji Vakuf nastaviti put ka Pruscu, gdje će u nedjelju biti održan centralni dio manifestacije. Konjanici različitih starosnih dobi, odjeveni u tradicionalnu nošnju, nakon učenja odlomaka iz Kur'ana i dove, krenuli su ka najvećem dovištu muslimana u Evropi, Ajvaz-dedinoj stijeni u Pruscu.