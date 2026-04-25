111. godišnjica iskrcavanja na Galipolju obilježena u uvali Anzac Potomci bivših rivala okupili su se u zoru na poluostrvu Galipolje kako bi odali počast palima i proslavili trajni mir formiran iz ožiljaka 1915. godine

Godišnja služba u zoru održana je u uvali Anzac na poluostrvu Galipolje u subotu, povodom 111. godišnjice iskrcavanja 1915. godine, javlja Anadolu.

Hiljade učesnika iz Australije i Novog Zelanda okupilo se na historijskom mjestu tokom noći kako bi učestvovali u komemorativnom događaju, koji je uključivao minut šutnje i sviranje nacionalnih himni Turske, Australije i Novog Zelanda.

Tokom ceremonije, generalna guvernerka Novog Zelanda Cindy Kiro istakla je historijski utjecaj kampanje na porodice, navodeći priču o Elizi O'Donnell, koja je doputovala iz Novog Zelanda da posjeti grob svog sina.

"Naše prisustvo na Galipolju u čast i sjećanje na naše pale omogućeno je zahvaljujući dubokoj velikodušnosti i prijateljstvu vlade i naroda Republike Turske", rekla je Kiro.

Australijska ambasadorica Sally-Anne Vincent obratila se okupljenima, osvrćući se na potragu za nestalim vojnicima poput vojnika Georgea Roya Irwina. Napomenula je da su gubitak podijelile sve zemlje učesnice, uključujući i turske branioce.

Osvrćući se na razvoj diplomatskih odnosa, Vincent je rekla: "Iz velike patnje može izrasti razumijevanje; od bivših neprijatelja mogu procvjetati prijateljstva."

Program je uključivao čitanje poruke Mustafe Kemala Ataturka majkama Anzac iz 1934. godine, koju je na turskom i engleskom jeziku pročitao pješadijski pukovnik Fatih Cansiz.

Događaj je završen polaganjem vijenaca od strane guvernera Canakkalea Omera Toramana i predstavnika iz preko desetak zemalja, uključujući Veliku Britaniju, Francusku i Kanadu, u čast poginulih vojnika tokom kampanje na Galipolju.

Anzac je skraćenica za Australijski i Novozelandski armijski korpus koji se borio u Canakkaleu 1915. godine, a kasnije na Bliskom istoku i u Evropi u ime svojih saveznika.