Istaknuti izvođači duhovne muzike iz Hrvatske i BiH, uz derviše iz turske Konye, nastupili su sinoć na velikom zajedničkom koncertu "Bajram u Lisinskom"

„Bajram u Lisinskom“ privukao velik broj posjetitelja u Zagrebu Istaknuti izvođači duhovne muzike iz Hrvatske i BiH, uz derviše iz turske Konye, nastupili su sinoć na velikom zajedničkom koncertu "Bajram u Lisinskom"

U Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog u Zagrebu održan je bajramski koncert „Bajram u Lisinskom", u organizaciji Vijeća bošnjačke nacionalne manjine Grada Zagreba povodom Kurban-bajrama, uz snažno učešće turskih partnera i umjetnika.

Program je realiziran u saradnji s Institutom "Yunus Emre" Zagreb i ansamblom Konya Metropolitan Municipality Turkish Sufi Music and Sema Ensemble, čiji je nastup, uz prikazani video o Konji, predstavljao vrhunac večeri. Ansambl turske sufijske muzike i seme broji 31 člana, među kojima 16 semazena, a njeguje autentične forme seme i sufijske muzike, predstavljajući ih publici širom svijeta.

Koncertu je prisustvovala veleposlanica Republike Turske Nurdan Erpulat Altuntas, kao i predstavnici turskih institucija – Bayram Cakrcigil, voditelj Odjela za kulturu Općine Konya Ahmet Calisir, umjetnički direktor ansambla iz Konje te Fuat Korkmaz, ravnatelj Instituta "Yunus Emre" u Zagrebu.

Okupljenima se obratio domaćin večeri, saborski zastupnik i predsjednik Vijeća bošnjačke nacionalne manjine Grada Zagreba Armin Hodžić, koji je koncertu prisustvovao i kao izaslanik predsjednika Hrvatskoga sabora Gordana Jandrokovića.

Čestitajući Kurban-bajram, Hodžić je poručio da blagdan podsjeća na vrijednosti žrtve, odgovornosti i solidarnosti.

„Čovjek nije snažan samo po onome što ima, nego, prije svega, po onome što je spreman dati drugima", istaknuo je.

Posebnu zahvalnost uputio je Institutu "Yunus Emre", naglasivši da taj partner kontinuirano doprinosi povezivanju ljudi kroz kulturu, obrazovanje i međusobno razumijevanje, te da ovakva partnerstva imaju posebnu vrijednost u vremenu kada su dijalog i saradnja potrebniji nego ikada.

Govoreći o bošnjačkoj zajednici, naglasio je da su Bošnjaci u Hrvatskoj ponosni na svoj identitet i tradiciju, ali i na to što su „aktivan i odgovoran dio hrvatskog društva". Posebno se obratio i prisutnim majkama Srebrenice i Bratunca, nazvavši ih „simbolom dostojanstva, ustrajnosti i nepokolebljive borbe za istinu i pravdu".

Koncert, održan drugu godinu zaredom, okupio je i istaknute izvođače duhovne muzike i sevdaha iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine.