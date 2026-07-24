Historijska džamija u Istanbulu ostaje jedno od najposjećenijih znamenitosti Turske, primajući vjernike i turiste dok se radovi na restauraciji nastavljaju

Šest godina od ponovnog otvaranja: Aju Sofiju obišlo više od 30 miliona posjetilaca Historijska džamija u Istanbulu ostaje jedno od najposjećenijih znamenitosti Turske, primajući vjernike i turiste dok se radovi na restauraciji nastavljaju

Više od 30 miliona ljudi posjetilo je kultnu Veliku džamiju Aju Sofija u Istanbulu otkako je prije šest godina ponovo otvorena za molitvu, što naglašava njenu trajnu privlačnost kao jedne od najposjećenijih vjerskih i historijskih znamenitosti Turske, javlja Anadolu.

Prvobitno izgrađena kao crkva, Aja Sofija je služila u te svrhe 916 godina, sve do osmanskog osvajanja Istanbula 1453. godine, kada ju je sultan Mehmed II preuredio u džamiju putem svoje zakladnice (vakufname).

Ostala je džamija sve do 1934. godine, kada ju je odluka Ministarskog vijeća pretvorila u muzej, u kojem je statusu bila narednih 86 godina.

Dana 10. jula 2020. godine, Državno vijeće Turske poništilo je odluku iz 1934. godine, utirući put da se ovaj spomenik ponovo otvori kao džamija.

Fotografija : Ufuk Celal Güzel/AA

Predsjednik Recep Tayyip Erdogan potpisao je odluku o prenosu Aja Sofije u nadležnost Uprave za vjerske poslove istog dana, a džamija je ponovo otvorena za molitvu prvim džuma-namazom 24. jula 2020. godine.

U razgovoru za Anadolu, zamjenik istanbulskog muftije Arif Cevlek rekao je da je ponovno otvaranje dočekano s velikim veseljem širom Turske i šireg muslimanskog svijeta.

„Vraćanje Aje Sofije u njen izvorni identitet ispunilo je čežnju koja je trajala dugi niz godina. Ona je bila simbol osvajanja Istanbula, a njeno ponovno otvaranje donijelo je veliku sreću onima koji su čekali ovaj trenutak“, rekao je on.

Cevlek je naveo da je interesovanje za Aju Sofiju ostalo jednako snažno kao i kada je tek ponovo otvorena, pri čemu posjetioci iz Turske i inostranstva nastavljaju dolaziti kako radi obavljanja molitve, tako i da bi doživjeli njen historijski i arhitektonski značaj.

Kazao je da džamija služi i kao mjesto molitve i kao centar za vjersko obrazovanje, nudeći tokom cijele godine časove hadisa i islamskih nauka, svakodnevna učenja Kur'ana i dugogodišnju tradiciju učenja Kur'ana petkom.

Osoblje džamije također pruža individualnu poduku iz učenja Kur'ana, kiraeta i turske vjerske muzike, dok službenici za vjersko savjetovanje iz Uprave za vjerske poslove pružaju informacije i savjete, posebno stranim posjetiocima.

Cevlek je rekao da je duhovna atmosfera Aje Sofije utjecala na mnoge posjetioce iz inostranstva, dodajući da su zvaničnici džamije redovno svjedočili kako ljudi prihvataju islam nakon posjete ovom mjestu.

Također je odbacio ranije kritike da nije bilo potrebe da se Aja Sofija ponovo otvara za molitvu, ukazujući na broj posjetilaca koji je premašio 30 miliona.

„Otkako je ponovo otvorena za molitvu, posjetilo ju je više od 30 miliona ljudi. Unutar džamije te na ulazima i izlazima uvijek je velika gužva, ali sve i dalje funkcioniše u najboljem redu“, rekao je.

Cevlek je istakao da hodočasničke turneje iz Uzbekistana, Malezije i Indonezije sve više uključuju Istanbul i Aju Sofiju, što je doprinijelo porastu broja posjetilaca iz istočne i centralne Azije.

Naveo je da se radovi na restauraciji nastavljaju dok džamija ostaje otvorena pod kontrolisanim uslovima, dodajući da oko 120 pripadnika osoblja svakodnevno pruža usluge posjetiocima.