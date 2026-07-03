Četvrti "Dani Turske" u organizaciji Instituta "Yunus Emre" okupili brojne građane Sarajeva Građani Sarajeva, a posebno djeca, tokom dvodnevne manifestacije imaju priliku uživati u bogatom kulturno-zabavnom i gastronomskom programu

U organizaciji Instituta "Yunus Emre" Sarajevo, pod pokroviteljstvom Ambasade Republike Turske u Bosni i Hercegovini i Ministarstva za kulturu i turizam Republike Turske, te u saradnji s Općinom Novi Grad Sarajevo, danas je u Centru "Safet Zajko" svečano otvorena četvrta po redu manifestacija "Dani Turske u Općini Novi Grad Sarajevo", javlja Anadolu.



Građani Sarajeva, a posebno djeca, tokom dvodnevne manifestacije imaju priliku uživati u bogatom kulturno-zabavnom i gastronomskom programu. Posjetioci su danas mogli degustirati specijalitete turske kuhinje, poput tradicionalne baklave i turskog sladoleda, učestvovati u dječijim radionicama, te uživati u nastupima domaćih i turskih izvođača.



Ambasador Turske u Sarajevu Emin Akseki, koji je prisustvovao manifestaciji, u izjavi novinarima zahvalio se svima koji su doprinijeli organizaciji ovog događaja, istakavši da rad turskih institucija zaslužuje pohvalu.

Navodeći da su Turska i Bosna i Hercegovina prijateljske i bratske zemlje, Akseki je rekao:



„Želimo razvijati odnose između dvije zemlje u svim oblastima. Kulturna interakcija je jedan od najvažnijih stubova toga. Dani Turske, koje ove godine svi zajedno s entuzijazmom obilježavamo po četvrti put, jedna je od najvažnijih manifestacija koje organizujemo u tom okviru.“

Ističući da su na manifestaciji štandove otvorile i općine koje su stigle iz Istanbula i Konye, Akseki je napomenuo da je prošle godine na manifestaciji učestvovalo više od 25.000 ljudi, te da će ove godine taj broj biti još veći.

Navodeći da se organizuju razne aktivnosti za porodice, djecu i mlade, Akseki je pozvao sve građane na ovu manifestaciju danas i sutra u Sarajevu, te u nedjelju u Mostaru.

Direktor Instituta „Yunus Emre“ Sarajevo Mehmet Akif Yaman rekao je da manifestaciju organizuju po četvrti put i da je ona sada već postala tradicionalna.

Izrazivši da su za djecu pripremljene aktivnosti poput igrališta i uličnih igara, Yaman je naveo da su, pored toga, s ciljem promocije turske kulture, formirani i prostori gdje učesnici mogu iskusiti umjetnosti kaligrafije (hat) i slikanja na vodi (ebru).

Yaman je prenio da su štandove otvorile i Općina Selcuklu iz Konye, te Općina Arnavutkoy iz Istanbula, istakavši da su podršku manifestaciji pružile i turske institucije u Bosni i Hercegovini.

U sklopu manifestacije otvorena je i izložba fotografija koja prikazuje tursku odbrambenu industriju, infrastrukturne investicije i projekte koje je Turska realizovala posljednjih godina.



Organizatori su također naveli da će prihod ostvaren od prodaje hrane i pića na prostoru održavanja manifestacije biti proslijeđen palestinskim porodicama koje žive u Bosni i Hercegovini.