Zvaničnik: Prodaja NIS-a usporena zbog geopolitičkih okolnosti i pregovora velikih aktera Dešavanja na Bliskom istoku mogu ubrzati pregovore o vlasničkoj strukturi

Prodaja Naftne industrije Srbije (NIS) kompanijama MOL Group i Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) odužila se jer svi akteri čekaju razvoj šire političko-ekonomske situacije kako bi osigurali što povoljnije uslove, izjavio je u nedjelju Bojan Stanić iz Privredne komore Srbije.

Stanić je naveo da svaka strana pokušava izboriti bolju poziciju u pregovorima, naglašavajući da na proces ne utiču samo odnosi s Rusijom i kompanijom MOL, već i interesi Sjedinjenih Američkih Država, kao i nastojanja Srbije da očuva svoje strateške interese, prenosi Tanjug.

„Svi žele da ispregovaraju što bolju poziciju, a i Srbija nastoji da osigura svoje ‘crvene linije’, što dodatno usporava postizanje konačnog dogovora“, rekao je Stanić.

Dodao je da bi aktuelna dešavanja na Bliskom istoku mogla ubrzati pregovore, te da nije isključena mogućnost da Gazprom zadrži vlasnički udio u NIS-u ukoliko se postigne širi politički sporazum.

Stanić je istakao da ADNOC ima značajniju globalnu ulogu od MOL-a, posebno zbog kontrole nad eksploatacijom energenata, što bi moglo doprinijeti stabilnosti eventualnog sporazuma i funkcionisanju kompanije.

Naglasio je i važnost rada rafinerije u Pančevu punim kapacitetom, upozorivši da bi eventualno smanjenje proizvodnje imalo negativne posljedice za energetsku sigurnost zemlje. Također je ukazao na dugoročne izazove za industriju fosilnih goriva, uključujući globalni trend smanjenja upotrebe vozila s motorima s unutrašnjim sagorijevanjem.

Prema njegovim riječima, postoji bojazan da bi MOL mogao dati prioritet rafinerijama unutar Evropske unije, poput onih u Mađarskoj i Slovačkoj, dok bi postrojenja izvan EU, uključujući Srbiju, mogla biti manje zaštićena.

„Srbija mora imati pravo preče kupovine i uticaj na strateške odluke kako bi se spriječilo smanjenje proizvodnje ili zatvaranje rafinerije“, poručio je Stanić.

Američko Ministarstvo finansija - Ured za kontrolu stranih sredstava (Office of Foreign Assets Control - OFAC), koji je uveo sankcije NIS-u zbog ruskog udjela u vlasništvu, produžilo je licencu za razgovore u vezi sa potencijalnim izmjenama vlasničke strukture kompanije do 22. maja 2026. godine.

OFAC je ranije izdao licencu dioničarima i zainteresovanim stranama za pregovore o promjenama u vlasničkoj strukturi NIS-a s važenjem do 24. marta 2026. godine.

Ruski Gaspromnjeft, koji je većinski vlasnik NIS-a, vodi pregovore s MOL-om o prodaji svog udjela.