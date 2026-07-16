Zlato pada za 1,9 posto jer rastuće cijene nafte zamagljuju izglede kamatnih stopa uprkos slabijim podacima o inflaciji u SAD-u

Zlato palo ispod 4.000 dolara: Rat na Bliskom istoku raspirio strah od nove inflacije Zlato pada za 1,9 posto jer rastuće cijene nafte zamagljuju izglede kamatnih stopa uprkos slabijim podacima o inflaciji u SAD-u

Zlato je u četvrtak palo ispod 4.000 dolara (3.494 eura) po unci, dok je srebro zabilježilo oštriji pad, jer su eskalirajući napadi na Bliskom istoku podigli cijene nafte i oživjeli zabrinutost zbog inflacije i izgleda za kamatne stope u SAD-u, javlja Anadolu.

Zlato je posljednji put palo za 1,9 posto na 3.983 dolara (3.478 eura), spustivši se ispod psihološki važne granice od 4.000 dolara.

Srebro je palo za 3,6 posto na 55,67 dolara (48,61 eura) po unci, suočavajući se s dodatnim pritiskom zbog svoje široke industrijske upotrebe i zabrinutosti da bi viši troškovi energije mogli opteretiti ekonomsku aktivnost.

Padovi su uslijedili nakon što je SAD u srijedu izveo dodatne udare na iranske ciljeve, produžavajući neprijateljstva koja su poremetila snabdijevanje energijom i ove sedmice naglo podigla cijene nafte.

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je Teheran signalizirao spremnost za nastavak pregovora, iako je neizvjesnost ostala visoka nakon što je privremeni mirovni sporazum postignut prošlog mjeseca efektivno propao.

Iako se plemeniti metali općenito smatraju sigurnom imovinom tokom geopolitičkih previranja, nagli rast cijena energije potaknuo je očekivanja da bi inflacija mogla ponovo ubrzati.

Viša inflacija mogla bi potaknuti američke Federalne rezerve da duže zadrže kamatne stope povišene ili razmotre daljnja povećanja stopa, smanjujući privlačnost imovine koja ne donosi prinos, poput zlata i srebra.

Plemeniti metali pronašli su određenu podršku u slabijim od očekivanih podacima o inflaciji u SAD-u objavljenim ove sedmice.

Cijene proizvođača u SAD-u neočekivano su pale u junu prvi put u gotovo godinu dana, uglavnom zbog nižih troškova energije, nakon slabijeg od očekivanog izvještaja o inflaciji potrošača.