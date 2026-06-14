Do 2030. godine Evropa bi trebala dostići 439 GW instaliranih kapaciteta vjetroenergije, uključujući 366 GW na kopnu i 73 GW na moru

Vjetroturbine na kopnu predvodit će većinu rasta evropskih kapaciteta do 2030. godine Do 2030. godine Evropa bi trebala dostići 439 GW instaliranih kapaciteta vjetroenergije, uključujući 366 GW na kopnu i 73 GW na moru

Projekti vjetroelektrana na kopnu činit će 77 posto svih planiranih novih kapaciteta vjetroenergije u Evropi do 2030. godine.

Podaci koje je Anadolu prikupio povodom Svjetskog dana vjetra pokazuju da je energija vjetra posljednjih godina postala jedan od najefikasnijih obnovljivih izvora energije u borbi protiv klimatskih promjena.

Među tehnologijama obnovljivih izvora energije, vjetroelektrane na kopnu izdvajaju se kao jedno od najzrelijih, najekonomičnijih i najrasprostranjenijih rješenja.

Zahvaljujući mogućnosti proizvodnje čiste električne energije, niskom ugljičnom otisku i potencijalu za smanjenje ovisnosti o fosilnim gorivima, vjetroelektrane na kopnu nude značajne prednosti u borbi protiv klimatskih promjena.

Prema podacima WindEurope, krovne organizacije evropske industrije energije vjetra, proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora u Evropi trebala bi porasti za 60 posto do 2030. godine.

"Evropa bi između 2026. i 2030. godine trebala instalirati 151 gigavat (GW) novih kapaciteta vjetroenergije", navodi WindEurope.

Dodaje se da će vjetroelektrane na kopnu činiti uvjerljivu većinu novih instalacija u tom periodu.

"Očekujemo ukupno 117 GW novih kapaciteta vjetroelektrana na kopnu u Evropi između 2026. i 2030. godine, što predstavlja 77 posto svih novih kapaciteta predviđenih u tom razdoblju."

Prema podacima WindEuropea, od ukupnih novih instalacija, 112 GW trebalo bi biti postavljeno u 27 država članica Evropska unija. Procjenjuje se da će godišnji prosjek novih kapaciteta u EU iznositi 22 GW.

- Evropa godišnje dodaje 30 GW vjetroenergije -

U narednom periodu očekuje se da će Evropa između 2026. i 2030. godine godišnje instalirati prosječno 30 GW novih kapaciteta vjetroenergije.

Kao rezultat toga, ukupni instalirani kapacitet vjetroenergije u Evropi trebao bi do 2030. godine dosegnuti 439 GW, uključujući 366 GW na kopnu i 73 GW na moru.

"Evropski sektor energije vjetra trenutno direktno i indirektno zapošljava približno 443.000 ljudi. Očekuje se da će taj broj porasti na 607.000 do 2030. godine", navodi WindEurope.

- Evropa će obnoviti osam GW kapaciteta do 2030. -

Prema procjenama WindEuropea, između 2026. i 2030. godine bit će povučeno iz upotrebe oko 16 GW kapaciteta vjetroenergije.

Od toga je za osam GW planirana modernizacija postojećih postrojenja, odnosno takozvani repowering, čime bi ukupni modernizirani kapacitet dosegao 17 GW. Preostalih 8 GW bit će trajno ugašeno i uklonjeno iz sistema.

U prosjeku, modernizacija jedne vjetroelektrane utrostručuje proizvodnju električne energije, uz smanjenje broja turbina za približno jednu trećinu.

Nove vjetroturbine na moru znatno su veće od onih na kopnu, s prosječnim kapacitetom od 10,7 MW, u poređenju s 5,2 MW kod kopnenih turbina.

Očekuje se da će daljnji tehnološki napredak u sektoru energije vjetra u narednim godinama dodatno povećati ove prosječne kapacitete i značajno unaprijediti efikasnost proizvodnje električne energije.