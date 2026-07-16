Avion je prolazio kroz turski vazdušni prostor svakih 14 sekundi u periodu januar–juni

Više od 1,1 milion letova koristilo turski vazdušni prostor u prvoj polovini godine Avion je prolazio kroz turski vazdušni prostor svakih 14 sekundi u periodu januar–juni

Više od 1,11 miliona letova, uključujući 237.919 tranzitnih preleta, prošlo je kroz turski vazdušni prostor u prvih šest mjeseci ove godine, pokazuju podaci Generalne direkcije državne uprave za aerodrome (DHMI), prenosi Anadolu.

Avion je prolazio kroz turski vazdušni prostor svake 14 sekunde u periodu od januara do juna, dok je putnički saobraćaj nastavio rasti.

Domaći aviosaobraćaj iznosio je ukupno 471.870 letova, dok je međunarodni aviosaobraćaj dostigao 404.197 letova u prvoj polovini 2026. godine.

Turska je u ovom periodu uslužila 112 miliona putnika na domaćim i međunarodnim letovima, što je značajan porast u odnosu na 34,5 miliona putnika iz 2002.

Od 2002. godine broj zemalja s kojima Turska ima sporazume o vazdušnom saobraćaju povećao se sa 81 na 175, dok je broj zemalja u koje se leti na međunarodnim linijama porastao sa 50 na 175. Međunarodne destinacije proširene su sa 60 na 356.

Ministar saobraćaja i infrastrukture Abdulkadir Uraloglu izjavio je da se broj aktivnih aerodroma povećao sa 26 u 2002. godini na 58, a očekuje se da će aerodromi Yozgat i Bayburt-Gumushane povećati taj ukupan broj na 60.

„Ponovo ćemo otvoriti aerodrom Aydin Cildir za komercijalne letove, dok je aerodrom Etimesgut počeo sa radom tokom NATO samita u Ankari. Vazdušno čvorište u glavnom gradu koristiće se i kao protokolarni i kao rezervni aerodrom“, rekao je Uraloglu.

„Također ćemo izgraditi naš treći aerodrom na moru u Trabzonu“, dodao je on.

Uraloglu je kazao da su investicije u avijaciju tokom protekle 22 godine pomogle Turskoj da uspostavi jednu od najobimnijih mreža letova na svijetu.

„Turska se nalazi u centru 67 zemalja u kojima živi 1,5 milijardi ljudi sa ukupnim bruto domaćim proizvodom od 51,2 triliona dolara, a sve to u radijusu od četiri sata leta“, rekao je on.

„Nastavićemo osiguravati da civilno vazduhoplovstvo Turske postane zvijezda u usponu širom svijeta, podizati ljestvicu za usluge fokusirane na putnike i uspostaviti neophodnu infrastrukturu kroz ekološki prihvatljive projekte“, dodao je Uraloglu.