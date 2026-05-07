U Istanbulu počeo Samit o participativnom finansiranju Agencije Anadolu

Samit o participativnom finansiranju Agencije Anadolu koji okuplja zajmodavce, zvaničnike i stručnjake, počeo je u četvrtak u Istanbulskom finansijskom centru, javlja Anadolu.

Samit uključuje panele o budućim strategijama banaka, turskoj ekonomiji participacije, investicijskim proizvodima zasnovanim na participaciji i ulozi digitalizacije u budućnosti participativnih finansija.

Anadolu i Udruženje participativnih banaka Turske (TKBB) organizovali su samit uz učešće deset turskih zajmodavaca, uključujući Vakif Katilim, Kuveyt Turk, Ziraat Katilim, Emlak Katilim, Albaraka, Turkiye Finans, Dunya Katilim, Hayat Finans, TOM Bank i Adil Katilim.

Uvodne govore održali su izvršni direktor Anadolu Serdar Karagoz, predsjednik Ureda za investicije i finansije Turske Burak Daglioglu, predsjedavajući TKBB Mehmet Ali Akben i potpredsjednik Turske Cevdet Yilmaz.