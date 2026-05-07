Turski potpredsjednik Yilmaz: Participativne finansije sve prisutnije na globalnom nivou Turska je bila 23. među 82 zemlje na Indeksu razvoja islamskih finansija 2012, a do 2025. napredovala je na 10. mjesto među 140 država

Sa svojom strukturom zasnovanom na pravednoj podjeli rizika, podršci proizvodnji i direktnom doprinosu realnoj ekonomiji, participativne finansije predstavljaju pristup koji ekonomske aktivnosti posmatra u okviru društvene koristi i pravičnosti, izjavio je u četvrtak potpredsjednik Turske.

Participativne finansije više nisu praksa ograničena na određene regije, već su postale oblast koja brzo raste na globalnom nivou, rekao je Cevdet Yilmaz.

Govoreći na otvaranju Samita participativnih finansija, koji je organizovao Anadolu u Finansijskom centru u Istanbulu, Yilmaz je rekao da posebni propisi i tržišne infrastrukture razvijene u ključnim finansijskim centrima, uključujući zaljevske zemlje, Maleziju i Indoneziju, kao i Ujedinjeno Kraljevstvo, Luksemburg, Hong Kong i Singapur, podržavaju međunarodno širenje ekosistema participativnih finansija.

Samit uključuje panele o budućim strategijama participativnih banaka i participativne ekonomije Turske, investicionim proizvodima zasnovanim na participaciji i ulozi digitalizacije u budućnosti participativnih finansija.

Samit je organizovan u saradnji između Anadolu i Asocijacije participativnih banaka Turske, uz doprinos turskih participativnih zajmodavaca Vakif Katilim, Kuveyt Turk, Ziraat Katilim, Emlak Katilim, Albaraka, Turkiye Finans, Dunya Katilim, Hayat Finans, TOM Bank i Adil Katilim.

"Kada je riječ o finansijskoj veličini, imovina islamskih finansija, koja je 2018. iznosila 2,5 biliona dolara, porasla je na šest biliona dolara 2024. godine, a očekuje se da dostigne 9,7 biliona dolara do 2029", rekao je Yilmaz.

Ističući da je Turska 2012. godine bila 23. među 82 zemlje na Indeksu razvoja islamskih finansija, a da je do 2025. napredovala na 10. mjesto među 140 država, dodao je: "S približno 127 milijardi dolara imovine islamskih finansija, naša zemlja zauzima deveto mjesto u svijetu."

Naglasio je da participativne finansije obuhvataju mnoge elemente unutar i izvan bankarskog sektora, te rekao: "Prvo domaće izdavanje leasing certifikata pokrenuto je 2012. godine, a s tim izdanjima nastavili smo redovno."

Mehmet Ali Akben, predsjednik TKBB, rekao je da participativno bankarstvo u Turskoj predvodi 11 zajmodavaca i da su do marta 2026. godine pružali usluge putem ukupno 1.506 poslovnica i sa 22.733 zaposlenih.

Ukupna aktiva participativnih banaka dostigla je 4,3 biliona lira (95 milijardi dolara), dok je neto profit participativnih banaka do kraja 2025. dosegao 86 milijardi lira (1,9 milijardi dolara), naglasio je.

Uz snažnu finansijsku osnovu, održiva struktura bilansa participativnih banaka, pristup usmjeren na korisnike i ulaganja u digitalnu infrastrukturu podržavaju širenje participativnog bankarstva, rekao je Akben.

Dodao je da je razvoj leasing certifikata, koji predstavljaju značajan primjer povećanja raznolikosti instrumenata usklađenih s principima participativnih finansija unutar finansijskog ekosistema, privukao pažnju.

Akben je naveo da je, uz javne i participativne banke, i privatni sektor preuzeo važnu ulogu kao izdavalac u produbljivanju ekosistema participativnih finansija, dodajući: "Leasing certifikati postali su jedan od osnovnih alata za upravljanje likvidnošću, posebno za participativne banke."

Ahmet Burak Daglioglu, direktor Investicionog ureda Turske, rekao je da se globalni sektor participativnih finansija procjenjuje na četiri biliona dolara, ali da to, nažalost, čini tek oko jedan posto ukupnog svjetskog finansijskog sistema.

"Razvijat ćemo sektor participativnih finansija u Turskoj, ali vjerujemo da kroz međunarodnu saradnju možemo dodatno proširiti ovaj sektor globalno i povećati tržišni udio i u Turskoj", rekao je.

Sohail Mahmood, generalni sekretar Developing-8 Organization for Economic Cooperation, izjavio je da je samit uključivao veoma sadržajne govore i izjave.

Govoreći za Anadolu, Mahmood je rekao: "Naravno, bio je prisutan i potpredsjednik, zatim direktor Anadolu Agency i predsjednik Udruženja banaka."

"Istaknuli su kako ovaj sektor raste u Turskoj."

Nedavno su objavljeni novi statistički podaci i Turska je napredovala na ljestvici globalnih ekonomija, rekao je, dodajući da Turska, koja je već ekonomija G20, igra važnu ulogu dok participativno bankarstvo raste velikom brzinom.

Naglasio je da glavni fokus samita nije samo rast unutar Turske, već i isticanje njene uloge u globalnoj ekonomiji i uključivanje u aktuelni globalni narativ.

"Jasno je naglašeno da su, osim činjenica, brojki i podataka, veoma važni i narativi", rekao je.

"Mislim da Anadolu zaslužuje pohvale zbog organizacije ovog samita."

Alain Nounke, menadžer za Centralnu Aziju i Tursku pri International Finance Corporation Svjetske banke, rekao je: "Veoma nam je drago vidjeti ovako veliko učešće na ovom događaju."

"Mi iz Grupacije Svjetske banke, a posebno Međunarodne finansijske korporacije, podržavamo rast participativnog bankarstva u Turskoj", dodao je Nounke.

Rekao je da IFC sarađuje s nekoliko participativnih banaka poput Albarake kroz Globalni program trgovinskog finansiranja, te da želi proširiti svoje aktivnosti u ovom sektoru, ističući zadovoljstvo što sektor ide ka većoj modernizaciji.

Naglasio je da je visoka zastupljenost državnih zvaničnika, uključujući potpredsjednika republike, pokazala koliko je islamsko finansiranje važan nacionalni prioritet.