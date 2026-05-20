Turski ministar Simsek: Finansijske inovacije stvaraju nove kanale za kriminalce Finansijske inovacije će nastaviti da se razvijaju, a samim tim i rizici, kaže turski ministar finansija na ministarskoj konferenciji „Nema novca za teror“ u Parizu

„Finansijske inovacije su mač sa dvije oštrice“, izjavio je turski ministar trezora i finansija, dodajući da iste karakteristike koje plaćanja čine bržim, jeftinijim i pristupačnijim, također stvaraju nove kanale za kriminalce i finansijere terorizma, javlja Anadolu.

Prisustvujući 5. ministarskoj konferenciji „Nema novca za teror“ (No Money For Terror) u Parizu, Mehmet Simsek se pridružio panelu na temu „Sprječavanje zloupotrebe finansijskih inovacija za finansiranje terorizma“.

„Kriptoimovina je sada u centru ovog novog pejzaža rizika. Transakcije se izvršavaju u sekundama, prelaze granice bez trenja i pružaju pristup globalnoj likvidnosti jednim klikom“, naveo je on na turskoj društvenoj platformi NSosyal.

„Mnogi od ovih alata omogućavaju korisnicima da sakriju ko su“, kazao je on, dodajući da prema Radnoj grupi za finansijsku akciju (FATF), stabilne kovanice (stablecoins) sve više postaju preferirani alat finansijera terorizma.

„One čuvaju vrijednost, trenutno se kreću preko granica i lako im je pristupiti, što je upravo razlog zašto se iskorištavaju“, rekao je on.

Simsek je napomenuo da se standardi FATF-a moraju dosljedno primjenjivati u svim jurisdikcijama; u suprotnom, kriminalci će uvijek pronaći najslabiju kariku.

Istakao je: „Turska je djelovala rano i odlučno u vezi s rizicima od pranja novca i finansiranja terorizma (AML/CFT) koji su povezani s kriptovalutama.“

„Godine 2021. stavili smo pružaoce usluga virtuelne imovine (VASP) pod obaveze sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma, implementirali pravilo o prenosu informacija o pošiljaocu i primaocu (travel rule), te uveli zahtjeve za licenciranje i usklađenost.“

Dodao je da je Turska također potpuno zabranila kripto bankomate (ATM), jer su rizici jednostavno bili previsoki. U nekoliko oblasti, zemlja je otišla i izvan preporuka FATF-a.

„Uveli smo dnevne limite od 3.000 dolara i mjesečne limite od 50.000 dolara na transfere stabilnih kovanica, kao i obavezne periode čekanja za transakcije koje ne ispunjavaju zahtjeve pravila o prenosu informacija“, podvukao je on.

Rekao je da kriminalne mreže prebacuju sredstva u sekundama; međunarodna saradnja se mora kretati istom brzinom.

„Kada se identifikuje sumnjivi novčanik, informacije moraju putovati satima, a ne sedmicama“, kazao je.

Naglasio je da će finansijske inovacije nastaviti da se razvijaju, a tako će biti i sa rizicima, poručivši da „snažna međunarodna saradnja ostaje ključna“.