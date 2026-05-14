Turski BOTAS raspisao tender za sljedeću fazu projekta skladišta gasa Tuz Golu Tender obuhvata operacije ispiranja u 50 bušotina radi proširenja volumena kaverni u podzemnom skladištu gasa

Turska korporacija za naftovode i gasovode (BOTAS) raspisala je međunarodni tender za usluge upravljanja ispiranjem i operacije na površini u okviru treće faze Projekta podzemnog skladištenja prirodnog gasa Tuz Golu, navodi se u tenderskoj dokumentaciji u četvrtak, javlja Anadolu.

Tender obuhvata planiranje, izvršenje i završetak operacija ispiranja (leaching) u 50 bušotina u kojima je primarno bušenje već završeno, s ciljem postizanja ukupnog fizičkog volumena kaverni od 37,5 miliona kubnih metara.

Lokacija projekta nalazi se u distriktu Sultanhani u centralnoj provinciji Aksaray, oko 200 kilometara južno od glavnog grada Ankare i skoro 40 kilometara južno od Tuz Golu (Slanog jezera), jednog od najvećih slanih jezera u Turskoj.

Period trajanja ugovora postavljen je na 2.500 kalendarskih dana. Sastanak za pretkvalifikacionu evaluaciju zakazan je za 5. juni u sjedištu BOTAS-a u Ankari.

Tender je otvoren i za domaće i za strane kompanije koje ispunjavaju kriterije podobnosti. Ponuđači moraju dostaviti ponude koje pokrivaju cjelokupan obim posla u američkim dolarima, dok prijave konzorcijuma neće biti prihvaćene, saopštio je BOTAŞ.

Pokrenut 2011. godine, Projekat skladištenja prirodnog gasa Tuz Golu postao je jedna od ključnih investicija u energetsku infrastrukturu Turske.

Ranije ove sedmice, ministar energetike i prirodnih resursa Alparslan Bayraktar izjavio je da se kapacitet regasifikacije tečnog prirodnog gasa (LNG) u zemlji povećao skoro pet puta od 2016. godine, na 161 milion kubnih metara dnevno.

Bayraktar je također rekao da je kapacitet podzemnog skladištenja gasa u objektima Silivri i Tuz Golu dostigao 6,3 milijarde kubnih metara, dodajući da Turska ima za cilj dalje proširenje kapaciteta skladištenja kako bi se do 2028. godine moglo skladištiti najmanje 20% godišnje potrošnje gasa.