Turske plutajuće elektrane se pojavljuju kao globalna alternativa klasičnim elektranama Rastuća potražnja za električnom energijom i zabrinutost za energetsku sigurnost povećavaju interes za brzo rasporediva plutajuća rješenja

Plutajuće elektrane koje razvija turska energetska kompanija Karpowership pojavljuju se kao alternativno rješenje za zemlje koje se suočavaju s nedostatkom električne energije, dok rast potražnje i zabrinutost za energetsku sigurnost povećavaju potrebu za brzim i fleksibilnim energetskim sistemima.

Model "Powership", koji je razvila kompanija Karpowership, podružnica Karadeniz Holdinga, proizvodi električnu energiju na plutajućim platformama i može isporučiti struju zemljama s deficitom u roku od nekoliko sedmica.

Ovi sistemi se sve više koriste u regijama gdje je energetska infrastruktura oštećena ili nedovoljna, nudeći bržu i fleksibilniju alternativu klasičnim elektranama na kopnu, čija izgradnja često traje godinama.

Kompanija, koja se opisuje kao operator jedine svjetske flote plutajućih elektrana, trenutno ima 45 brodova ukupnog instaliranog kapaciteta većeg od 8.000 megavata.

U zavisnosti od potražnje, brodovi se mogu konfigurirati za kapacitete od 30 do više od 600 megavata, a u pogon se mogu staviti za manje od 30 dana tamo gdje postoji odgovarajuća infrastruktura.

Od 2013. godine kompanija je proizvela više od 123 teravat-sata električne energije, a njene operacije obuhvataju zemlje od Dominikanske Republike i Senegala do Iraka i Gvajane, što odražava rastuću globalnu potražnju za ovom tehnologijom.

"Plug-and-play" model kao alternativa dugim rokovima izgradnje

Potpredsjednica Karadeniz Holdinga Zeynep Harezi Yilmaz istakla je da je glavna prednost "Powership" modela u odnosu na klasične elektrane brzina postavljanja i operativna fleksibilnost.

Navela je da je sva proizvodna infrastruktura već instalirana na brodovima, što omogućava početak rada u roku od nekoliko sedmica umjesto godina.

"Dok klasične elektrane zahtijevaju godine izgradnje, 'Powership' se može pustiti u rad za nekoliko sedmica", rekla je Yilmaz.

Dodala je da se, zahvaljujući mobilnoj strukturi, mogu premještati u različite regije prema potrebi, pružajući fleksibilna rješenja.

Yilmaz je istakla da brodovi mogu napustiti državu nakon završetka projekta bez ostavljanja trajne infrastrukture, dok se povezivanje na lokalne mreže može brzo izvesti čak i u područjima s ograničenim energetskim sistemima.

Model je opisala kao potpuno integrisano "plug-and-play" energetsko rješenje, pri čemu su proizvodne jedinice, visokonaponski sistemi, kontrolni centri, skladištenje goriva i operativna infrastruktura svi smješteni na brodu.

Energetska sigurnost više nije pitanje samo kriznih situacija

Prema Yilmaz, ovi sistemi mogu podržati i razvijene i nerazvijene električne mreže omogućavajući brzu integraciju u postojeće sisteme.

Navela je da energetska sigurnost više nije pitanje ograničeno samo na krizne situacije, te da se "Powershipi" mogu brzo uključiti tokom suša, prekida u snabdijevanju gorivom ili naglih skokova potražnje za električnom energijom.

Rastuća globalna potrošnja energije, potaknuta klimatskim promjenama, rastom stanovništva, digitalizacijom i razvojem tehnologija vještačke inteligencije, povećava potrebu za fleksibilnim energetskim rješenjima, rekla je ona.

Yilmaz je navela da "Powership" model nije samo krizno rješenje, nego i dio dugoročnog planiranja energetike, jer može stabilizirati mreže i podržati integraciju obnovljivih izvora poput solarne i energije vjetra.

Višegorivna tehnologija i globalna primjena

Istakla je da brodovi mogu koristiti više vrsta goriva, uključujući prirodni gas i različita tečna goriva, što državama daje veću fleksibilnost u nabavci i sigurnosti snabdijevanja.

Flota uključuje šest različitih klasa brodova prilagođenih različitim energetskim potrebama, što omogućava izbor modela prema infrastrukturi i kapacitetu.

Yilmaz je dodala da tehnologija predstavlja i izvozni proizvod turskog inženjeringa i znanja.

Navela je da turski timovi rade na dizajnu, inženjeringu, operacijama i upravljanju projektima, dok kompanija trenutno ima aktivne operacije u 15 zemalja.

"Naš cilj nije samo da budemo dobavljač energije, nego i dugoročni partner u razvoju zemalja i poboljšanju svakodnevnog života ljudi", zaključila je Yilmaz.