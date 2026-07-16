Omer Bolat poručio da ulaganja evropskih proizvođača u Turskoj potvrđuju duboku industrijsku integraciju uspostavljenu kroz Carinsku uniju

Turska traži potpuno uključivanje u automobilsku politiku “Made in EU“ Omer Bolat poručio da ulaganja evropskih proizvođača u Turskoj potvrđuju duboku industrijsku integraciju uspostavljenu kroz Carinsku uniju

Turska je zatražila svoje potpuno i bezuslovno uključivanje u automobilsku politiku Evropske unije “Made in EU“, izjavio je u četvrtak ministar trgovine Omer Bolat nakon razgovora s predstavnicima evropske automobilske industrije u Briselu.

Bolat je na turskoj društvenoj mreži NSosyal naveo da se sastao sa Sigrid de Vries, generalnom direktoricom Evropskog udruženja proizvođača automobila (ACEA), kako bi razgovarali o ovoj politici i njenim mogućim efektima na automobilski ekosistem između Turske i Evropske unije.

Također je učestvovao na okruglom stolu s predstavnicima kompanija članica ovog udruženja.

Tokom sastanka turska strana je naglasila da ulaganja evropskih proizvođača automobila koji već dugi niz godina posluju u Turskoj predstavljaju konkretan pokazatelj duboke industrijske integracije uspostavljene kroz Carinsku uniju između Turske i Evropske unije, kao i partnerstva zasnovanog na međusobnom povjerenju.

Bolat je rekao da su predstavnici automobilske industrije saglasni da Turska treba biti potpuno i bezuslovno uključena u okvir politike “Made in EU“.

“Zadovoljstvo nam je što smo vidjeli konsenzus među predstavnicima automobilskog sektora o potpunom i bezuslovnom uključivanju Turske u politiku 'Made in EU'“, rekao je Bolat.

Dodao je da će Turska, uz podršku privatnog sektora, nastaviti aktivnosti usmjerene na jačanje i dalji razvoj automobilske industrije, koju je opisao kao jedan od temelja trgovinske integracije zemlje s Evropskom unijom.

Prema podacima Udruženja izvoznika automobilske industrije, automobilska industrija je i 2025. godine ostala vodeći izvozni sektor Turske, pri čemu je izvoz porastao za 11,6 posto i dostigao rekordnih 41,5 milijardi dolara.

Izvoz u zemlje Evropske unije iznosio je 30,11 milijardi dolara, što čini 72,5 posto ukupnog izvoza sektora i potvrđuje njegovu snažnu povezanost s evropskim tržištem.

Prema podacima Udruženja proizvođača automobila, Turska je tokom 2025. godine proizvela gotovo 1,42 miliona motornih vozila, uključujući oko 872.500 putničkih automobila.

Izvoz putničkih automobila tokom godine dostigao je gotovo 599.700 vozila.