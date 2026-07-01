Domaći DAR sistem kompanije STM prvi put korišten u međunarodnoj misiji turskih spasilačkih timova, pomaže u potrazi za preživjelima pod ruševinama

Turska tehnologija spašava živote u Venecueli: Radar kroz zid locira zatrpane ljude nakon zemljotresa Domaći DAR sistem kompanije STM prvi put korišten u međunarodnoj misiji turskih spasilačkih timova, pomaže u potrazi za preživjelima pod ruševinama

Radarski sistem kroz zid turske proizvodnje pomaže spasilačkim timovima da spašavaju živote lociranjem ljudi zarobljenih pod ruševinama nakon prošlosedmičnih zemljotresa u Venecueli, što označava prvu međunarodnu operativnu misiju ove tehnologije, javlja Anadolu.

STM radar iza zida, poznat kao DAR, razvila je domaća turska odbrambena firma STM.

Sistem koriste timovi za potragu i spašavanje u slučaju prirodnih katastrofa pod Komandom brigade za humanitarnu pomoć Turskih oružanih snaga, koja je otišla u Venecuelu nakon dva zemljotresa, navodi se u saopštenju STM-a.

DAR je prethodno igrao aktivnu ulogu u operacijama potrage i spašavanja nakon zemljotresa 6. februara 2023. godine, čiji je epicentar bio u Kahramanmarasu u Turskoj, u kojima su poginule desetine hiljada ljudi i u Turskoj i u susjednoj Siriji. Tokom tih operacija, tehnologija je pomogla u lociranju više od 50 ljudi zarobljenih pod ruševinama, što im je omogućilo da budu spašeni živi.

Sistem se trenutno aktivno koristi u Turskim oružanim snagama, Glavnoj komandi žandarmerije i Turskoj nacionalnoj policiji.

DAR koristi ultraširokopojasne signale za dobijanje dvodimenzionalnih podataka o lokaciji stacionarnih i pokretnih ciljeva u zatvorenim prostorima gdje vizuelni pristup nije moguć.

Sistem se može koristiti u vojnim scenarijima kao što su spašavanje talaca, protivterorizam i operacije unutrašnje sigurnosti, a služi i u civilne svrhe, uključujući potragu i spašavanje nakon zemljotresa, lavina i požara, kao i u borbi protiv trgovine ljudima i krijumčarenja migranata.

Radar može detektovati preciznu lokaciju žive osobe pod ruševinama identificirajući mikro i makro pokrete, uključujući pokrete grudnog koša, ruku i ruku uzrokovane disanjem.

Težak samo oko 6,5 kilograma, DAR prenosi radiofrekventne signale kako bi utvrdio da li se živa osoba nalazi iza zida ili prepreke. Također može identificirati koliko duboko se osoba nalazi i njen tačan položaj.

Dizajniran za ručnu upotrebu od strane jedne osobe, sistem se također može postaviti na ciljano područje pomoću stativa ili slične opreme i njime se može upravljati daljinski putem tablet računara. Njegova baterija omogućava neprekidan rad duže od četiri sata.