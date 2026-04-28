Turska potpisala sporazum sa Španijom o izvozu turskog mlaznog trenažnog aviona Hurjet Sporazum označava novi početak i jačanje veza između Turske i Španije, kaže turski zvaničnik odbrane

Turska je potpisala historijski sporazum sa Španijom o izvozu turskog nacionalnog mlaznog trenažnog aviona Hurjet španskim oružanim snagama, javlja Anadolu.

Ceremonija potpisivanja održana je u pogonima kompanije Airbus u Getafeu, Španija, u vezi sa izvozom Hurjeta, nacionalnog mlaznog trenažnog aviona koji proizvodi Turska aerospace industrija (TAI).

Haluk Gorgun, šef Sekretarijata odbrambene industrije, prisustvovao je događaju zajedno sa državnom sekretarkom španskog Ministarstva odbrane Marijom Amparo Valcarce Garciom i turskim ambasadorom u Madridu Nuketom Kucukelom Ezbercijem.

Gorgun je rekao da sporazum označava novi početak i jača veze između Turske i Španije u svakom aspektu.

Istakao je međunarodno priznanje turskih kopnenih, pomorskih i zračnih platformi razvijenih uz lokalnu inženjersku i vladinu podršku.

Gorgun je objasnila da partnerstvo uključuje proizvodnju dijela Hurjet platformi u Turskoj, a ostatka u Španiji, uz doprinos lokalnih španskih proizvođača.

Garcia je, sa svoje strane, naglasila da je sporazum rezultat strateškog planiranja i da će značajno ubrzati špansku odbrambenu industriju.

Rekla je da Španija trenutno izdvaja dva posto svog bruto domaćeg proizvoda za odbrambenu potrošnju.