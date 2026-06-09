Korak ka jačanju ekonomskog partnerstva i otključavanju punog trgovinskog potencijala, navodi se u zajedničkom saopćenju

Turska i Kanada počele razgovore o sporazumu o slobodnoj trgovini Korak ka jačanju ekonomskog partnerstva i otključavanju punog trgovinskog potencijala, navodi se u zajedničkom saopćenju

Turska i Kanada dogovorile su početak preliminarnih razgovora o sporazumu o slobodnoj trgovini, navodi se u zajedničkom saopćenju ministarstava trgovine obje zemlje objavljenom u utorak.

Turski i kanadski ministri trgovine Omer Bolat i Maninder Sidhu sastali su se s ciljem unapređenja snažnog i rastućeg ekonomskog partnerstva između dvije zemlje, navodi se u saopćenju.

Dodaje se da su se ministri, oslanjajući se na nedavni razgovor između kanadskog premijera Marka Carneya i turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana, ponovo potvrdili zajedničku posvećenost produbljivanju trgovinskih i investicijskih odnosa između Kanade i Turske.

Istaknuto je da ovaj korak odražava ambiciju obje zemlje da u potpunosti iskoriste potencijal svog ekonomskog partnerstva.

Ministri su pozdravili nedavno proširenje Sporazuma o zračnom saobraćaju, koji jača povezanost između dvije zemlje i otvara nove mogućnosti za putnike, privredu i izvoznike.

"Unaprijeđene zračne veze podržat će jače trgovinske odnose i približiti naše ekonomije“, navodi se u saopćenju.