Francuski izaslanik za strateške minerale kaže da se Turska ističe i industrijskim kapacitetom i potencijalom prirodnih resursa

Turska i Francuska teže snažnijoj saradnji u oblasti rijetkih minerala Francuski izaslanik za strateške minerale kaže da se Turska ističe i industrijskim kapacitetom i potencijalom prirodnih resursa

Turska i Francuska istražuju mogućnosti za bližu saradnju u oblasti strateških minerala dok obje zemlje nastoje ojačati sigurnost lanaca snabdijevanja i proširiti partnerstva u sektorima od vitalnog značaja za čistu energiju, napredne tehnologije i industrijsku proizvodnju, javlja Anadolu.

Benjamin Gallezot, francuski međuministarski delegat za snabdijevanje strateškim mineralima i metalima, izjavio je da je Forum OECD-a o strateškim mineralima, održan u Istanbulu u aprilu, pružio važnu priliku zemljama da razgovaraju o tome kako proširiti snabdijevanje i ojačati saradnju u ovom sektoru.

"U budućnosti će nam trebati više strateških minerala kako bismo podržali industrijski razvoj širom svijeta", rekao je Gallezot za Anadolu.

"Resursi postoje, vještine i tehnički resursi su tu, ali moramo razvijati te resurse, a za to je saradnja veoma važna", dodao je.

Opisao je OECD kao snažnu platformu za izgradnju te saradnje, rekavši da se Turska ističe zbog svoje industrijske baze, ali i potencijala prirodnih resursa.

"Turska je veoma važna zemlja s obzirom na njen industrijski kapacitet, ali i na njene prirodne resurse", kazao je.

Gallezot je naveo da se tokom posjete Istanbulu sastao s turskim zvaničnicima kako bi razgovarali o mogućim oblastima saradnje između dvije zemlje.

"Namjeravamo razvijati saradnju između Francuske i Turske, ali to se također mora posmatrati i u multilateralnom okviru", rekao je.

- Razgovori fokusirani na tehnološka partnerstva i investicije -

Prema Gallezotu, buduća saradnja mogla bi uključivati transfer tehnologije, tehnička partnerstva i finansijsku podršku projektima.

Dodao je da je nekoliko francuskih institucija već investiralo u turski sektor strateških minerala.

Francuska trenutno predsjedava grupom G7, a Gallezot je rekao da je jedan od njegovih prioriteta na forumu bio pomoći u jačanju dijaloga između zemalja G7 i drugih država o politikama i partnerstvima u vezi s strateškim mineralima.



"Vidim veoma dobre izglede u ovoj oblasti", rekao je.

Iako još nisu finalizirani konkretni zajednički projekti, Gallezot je naveo da su razgovori u toku i da obje strane procjenjuju prilike.

"Razmatramo sve mogućnosti", rekao je on, napominjući da Turska ima ambicioznu politiku razvoja svojih mineralnih resursa.

Također je ukazao na dugogodišnju stručnost Francuske u tehnologijama rijetkih zemnih elemenata, rekavši da je tehnologija separacije rijetkih zemalja razvijena u Francuskoj prije više od 80 godina.

Gallezot je napomenuo da su razgovori još uvijek u ranoj fazi te da će objema stranama trebati vremena da izgrade veze, ne samo između dvije vlade, već i među kompanijama.

- Strateški minerali postaju strateški prioritet -

Rekao je da su strateški minerali postali strateški. jer se koriste u širokom spektru sektora, od obnovljive energije i baterija do elektronike i proizvodnje.



"Ovi minerali su ponekad prisutni u malim količinama, ali su veoma strateški."

Naglasio je da je diversifikacija lanaca snabdijevanja postala prioritet širom svijeta, posebno jer zemlje nastoje smanjiti ovisnost o ograničenom broju dobavljača.

"Ne želite staviti sva jaja u jednu korpu", rekao je Gallezot.



"Diversifikacija je ključ politike snabdijevanja, bilo da se radi o energiji ili strateškim mineralima."

Argumentovao je da je diversifikacija ostvariva, jer su mineralni resursi rasprostranjeni u različitim regijama svijeta.

- Međunarodna saradnja ključna za sigurnost snabdijevanja -

Gallezot je napomenuo da Francuska također proširuje vlastite kapacitete za rudarstvo i preradu, uključujući razvoj jednog od najvećih evropskih nalazišta litijuma u centralnoj Francuskoj, koje bi s vremenom moglo snabdijevati litijumom oko 700.000 električnih vozila godišnje.

Pored rudarstva, istakao je važnost rafiniranja i recikliranja u izgradnji otpornijih lanaca snabdijevanja.

"Sve ovo čini diversifikaciju mogućom", rekao je.



"Trebat će vremena, to se neće uraditi za godinu dana. Trebat će nekoliko godina, ali je moguće."

Ipak, naglasio je da nijedna zemlja to ne može postići sama.

"Međunarodna saradnja je suštinska, jer morate ujediniti resurse, tehnologiju, stručnost i finansiranje", rekao je Gallezot. "To zahtijeva napore mnogih zemalja."

"Međunarodna saradnja je ključna u tom pogledu, jer morate ponovo spojiti resurs, tehnologiju, vještine i finansiranje", kazao je Gallezot.



​​​​​​​"Ovo zahtijeva trud nekoliko zemalja."