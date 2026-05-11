Turska i Belgija traže dublje trgovinske i investicijske veze na poslovnom forumu Zvaničnici ciljaju na bilateralni obim trgovine od 15 milijardi dolara, ističu saradnju u tehnologiji, logistici, odbrani i zelenoj tranziciji

Zvaničnici na Poslovnom forumu Turska - Belgija u Istanbulu istakli su u ponedjeljak rastuće ekonomske veze između dvije zemlje i mogućnosti za širu trgovinsku i investicijsku saradnju, javlja Anadolu.

Forumu, koji je organizovao Odbor za vanjske ekonomske odnose Turske (DEIK), prisustvovala je belgijska kraljica Mathilde, kao i visoka belgijska delegacija.

Zvaničnici su istakli mogućnosti za proširenje saradnje u oblastima koje uključuju tehnologiju, zelenu tranziciju, odbranu i logistiku.

Govornici su naglasili važnost modernizacije Carinske unije Turske i EU i ulogu Turske kao proizvodnog i logističkog centra za evropska tržišta.

- Povoljno okruženje za poslovanje -

Ministar trgovine Omer Bolat, pozdravljajući kraljicu Mathilde tokom onoga što je opisao kao najveću posjetu međunarodne delegacije Turskoj, rekao je da su pouzdana partnerstva sve važnija usred globalnih poremećaja u lancu snabdijevanja i geopolitičkih tenzija.

Napomenuo je da je bilateralna trgovina između dvije zemlje prošle godine dostigla 9,3 milijarde dolara (7,9 milijardi eura) i rekao da zvaničnici imaju za cilj da tu cifru povećaju na 15 milijardi dolara (12,74 milijarde eura) na održiv i uravnotežen način.

Bolat je rekao da prioriteti uključuju jačanje pravnog i poslovnog okvira između dvije zemlje putem sporazuma o zaštiti investicija, promociji investicija i izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, osiguravajući transparentnost, predvidljivost i sigurnost za investitore.

Belgijske investicije u Turskoj dostigle su skoro pet milijardi dolara (4,25 milijardi eura), dok turske investicije u Belgiji iznose oko 750 miliona dolara (637,20 miliona eura).

"Turske kompanije proširuju svoje prisustvo u Belgiji u sektorima kao što su logistika, odbrana, proizvodnja, maloprodaja i napredne tehnologije", rekao je Bolat.

Također je istakao mogućnosti u logistici, napominjući da tursko tržište prelazi 150 milijardi dolara (127,44 milijarde eura).

"Turska se ističe svojom strateškom lokacijom na raskrsnici Evrope, Azije i Afrike", rekao je.

"Turska nudi direktan pristup tržištu od preko 1,3 milijarde potrošača."

Bolat je pozvao EU da modernizira Carinsku uniju kako bi podržala integrirane lance vrijednosti između evropskih i turskih kompanija.

- Komplementarne snage -

Predsjednik DEIK-a Nail Olpak rekao je da Turska i Belgija imaju komplementarne ekonomske snage.

"Belgija je dom svjetski poznatih kompanija u farmaceutskoj, hemijskoj, logističkoj, visokotehnološkoj proizvodnji i odbrani", rekao je.

Istakao je ekonomsku snagu Turske u proizvodnji, tehnologiji i istraživanju i razvoju, s njenom ulogom globalnog trgovinskog centra i potrošačkog tržišta od 86 miliona ljudi.

Olpak je rekao da zelena tranzicija predstavlja značajne mogućnosti za saradnju, kombinirajući belgijsku stručnost u održivosti s brzorastućim sektorom obnovljive energije Turske.

Također je istakao potencijal za saradnju između belgijskih visokotehnoloških kompanija i rastućeg startup ekosistema Turske.

Prema Olpakovim riječima, saradnja u odbrambenoj industriji ostaje važno i logično područje za obje zemlje.

"Svi smo svjedoci da je danas jedina sigurnost neizvjesnost, što mi, poslovni ljudi, nikada ne volimo", rekao je.

"Ideja slobodne trgovine prenesena je na ekonomske, kao i na političke blokove."

Dodao je da bi se putovanje Turske ka EU, dugo više od 60 godina, sada trebalo posmatrati iz nove perspektive.

- Od regionalnog mosta do globalne ekonomske sile -

Šef Ureda za investicije i finansije Ahmet Burak Daglioglu rekao je da u Turskoj trenutno posluje više od 700 belgijskih kompanija, a ukupna belgijska ulaganja od 2003. godine premašuju osam milijardi dolara (6,80 milijardi eura).

Rekao je da je Turska u protekle dvije decenije zabilježila složenu godišnju stopu rasta od 5,3 posto i da se brzo oporavila od velikih globalnih ekonomskih šokova.

Daglioglu je dodao da vlada uvodi novu agendu reformi svakih 24 mjeseca na osnovu povratnih informacija privatnog sektora.

Istakao je mladu i visokoobrazovanu radnu snagu Turske, rekavši da investitori mogu lako pristupiti kvalifikovanom tehničkom osoblju, softverskim programerima i višim menadžerima u svim sektorima.

Daglioglu je rekao da je strateška lokacija Turske pretvorila zemlju u glavno čvorište za povezanost i logistiku koje povezuje tri kontinenta.

Dodao je da su masovna ulaganja u infrastrukturu transformisala Tursku od regionalnog mosta u globalnu ekonomsku silu.

Takođe je napomenuo da je vlada nedavno najavila novi paket finansijskih i nefinansijskih investicionih podsticaja.

Daglioglu je zaključio pozivom belgijske poslovne zajednice na prijem u junu povodom 20. godišnjice kancelarije.