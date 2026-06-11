Usluga keteringa tokom leta ovog nacionalnog avioprevoznika donosi jedinstveno iskustvo, kombinujući bogatu kulturu i gostoprimstvo Turske, kazao je šef Udruženja za iskustvo putnika u aviokompanijama

Turkish Airlines peti put proglašen najboljim u Evropi za hranu i piće tokom leta Usluga keteringa tokom leta ovog nacionalnog avioprevoznika donosi jedinstveno iskustvo, kombinujući bogatu kulturu i gostoprimstvo Turske, kazao je šef Udruženja za iskustvo putnika u aviokompanijama

Turkish Airlines je peti put osvojio nagradu evropske avioindustrije za svoju uslugu hrane i pića, prema saopćenju aviokompanije, javlja Anadolu.

Udruženje za iskustvo putnika u aviokompanijama (APEX) dodijelilo je aviokompaniji nagradu za najbolju uslugu hrane i pića u svojoj kategoriji na ceremoniji održanoj u srijedu u Dublinu.

Ovogodišnje APEX nagrade određene su na osnovu anonimnih i provjerenih povratnih informacija putnika, uz saradnju s TripIt by Concur, aplikacijom za planiranje putovanja.

Više od milion letova koje obavlja više od 600 aviokompanija širom svijeta ocijenjeno je od strane putnika koji su svoja iskustva ocijenili u pet kategorija: udobnost sjedišta, usluga u kabini, hrana i piće, zabava tokom leta i Wi-Fi povezivost.

Izvršni direktor Turkish Airlinesa Ahmet Olmustur pozdravio je nagradu, pripisujući uspjeh "strasti i vještini koju timovi pokazuju u svakoj fazi" nacionalnog prevoznika, zahvalivši gostima na povjerenju i podršci te radnicima aviokompanije što su oživjeli ovo iskustvo.

Izvršni direktor APEX Grupe Joe Leader rekao je da je Turkish Airlines svijetu donio kvalitetu svoje ketering usluge tokom leta, kao i bogatu kulturu i gostoprimstvo Turske, pohvalivši iskustvo u hrani i piću aviokompanije.

Turkish Airlines je saopćio da njihov program keteringa tokom leta sadrži bogat izbor menija i stalno promjenjive koncepte keteringa u cijeloj svojoj međunarodnoj mreži, koja opslužuje destinacije u 130 zemalja.