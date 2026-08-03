Nacionalni avioprijevoznik i njegova podružnica AJet u nedjelju prevezli rekordnih 352.715 putnika i obavili rekordna 2.034 leta, uključujući teretne operacije

Turkish Airlines oborio dnevne rekorde po broju putnika i letova na početku augusta Nacionalni avioprijevoznik i njegova podružnica AJet u nedjelju prevezli rekordnih 352.715 putnika i obavili rekordna 2.034 leta, uključujući teretne operacije

Turkish Airlines saopćio je u ponedjeljak da je tokom prvog augustovskog vikenda postavio nove dnevne rekorde po broju prevezenih putnika i obavljenih letova.

Turski nacionalni avioprijevoznik u subotu je prevezao 248.922 putnika, čime je postavljen novi dnevni rekord za letove Turkish Airlinesa, navedeno je u saopćenju kompanije objavljenom na društvenoj mreži X.

Grupa je taj rezultat nadmašila u nedjelju, kada je ukupno prevezla 352.715 putnika, od čega 248.318 na letovima Turkish Airlinesa i 104.397 putem svoje niskobudžetne podružnice AJet.

Turkish Airlines i AJet u nedjelju su zajedno obavili 1.970 putničkih letova, uključujući 1.388 letova Turkish Airlinesa i 582 leta AJeta.

Kada se uključe i operacije Turkish Carga, ukupan dnevni broj letova dostigao je rekordnih 2.034.

Kompanija očekuje da će tokom augusta postaviti nove rekorde, nastojeći dodatno ojačati poziciju Turske u globalnom zrakoplovstvu.

Turkish Airlines je u prvoj polovini ove godine prevezao 44,5 miliona putnika, što je povećanje od 5,5 posto u odnosu na isti period prošle godine, dok je faktor popunjenosti putničkih mjesta porastao za 2,3 procentna poena na 83,7 posto.

Broj međunarodnih putnika u periodu januar–juni povećan je za 6,6 posto, na 29,4 miliona, dok je domaći putnički saobraćaj porastao za 3,6 posto, na 15,1 milion. Obim tereta i pošte povećan je za 13,3 posto, na gotovo 1,16 miliona tona.

Grupa je tokom 2025. godine prevezla 92,6 miliona putnika, što predstavlja godišnji rast od 8,8 posto, dok je broj međunarodnih putnika povećan za 11,3 posto, na 60,7 miliona. Obim tereta i pošte prošle godine porastao je za 8,4 posto, na gotovo 2,17 miliona tona.

Turkish Airlines u svojoj floti ima 563 aviona, uključujući 28 teretnih. Mreža aviokompanije obuhvata 358 destinacija, 53 domaće i 305 međunarodnih, u 133 zemlje.