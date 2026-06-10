Vrijednost brenda Turkish Airlinesa iznosi 2,884 milijarde dolara, ispred Arcelika i Ford Otosana, dok je vrijednost 125 turskih brendova porasla na 19,6 milijardi dolara u 2026. godini

Turkish Airlines i dalje najvredniji brend Turske Vrijednost brenda Turkish Airlinesa iznosi 2,884 milijarde dolara, ispred Arcelika i Ford Otosana, dok je vrijednost 125 turskih brendova porasla na 19,6 milijardi dolara u 2026. godini

Turkish Airlines zadržao je poziciju najvrednijeg brenda Turske u 2026. godini, s vrijednošću brenda od 2,884 milijarde dolara, prema najnovijem godišnjem izvještaju kompanije Brand Finance.

Brand Finance objavio je izvještaj "Turska 125 2026", u kojem su rangirani najvredniji brendovi zemlje.

Na drugom mjestu našao se Arcelik s vrijednošću brenda od 1,989 milijardi dolara, dok je treće mjesto zauzeo Isbank s 1,243 milijarde dolara.

Automobilska kompanija Ford Otosan napredovala je za jednu poziciju i zauzela četvrto mjesto s vrijednošću brenda od 1,037 milijardi dolara, dok je peta Ziraat Bank s vrijednošću od 958 miliona dolara.

Izvještaj pokazuje da je ove godine na listu ušlo 13 novih brendova, među kojima su Alfa Solar, ATP, Baykar, Besler, Celebi Aviation, Datagate, e-Bebek, Karaca, Karel, Koctas, Ray Sigorta, Trabzonspor i Yudum.

Ukupna vrijednost 125 brendova obuhvaćenih rang-listom dostigla je 19,6 milijardi dolara.

Muhterem Ilguner rekao je za Anadolu da je ukupna vrijednost brendova porasla sa 17 milijardi dolara prošle godine, što predstavlja drugu uzastopnu godišnju stopu rasta.

"Zamah koji dolazi iz sektora avijacije i odbrambene industrije, finansijskih usluga, elektronike i tekstilnih brendova koji posluju izvan zemlje pozitivno je utjecao na ukupnu vrijednost brendova", rekao je.

Dodao je da bankarske usluge čine 23 posto ukupne vrijednosti brendova, dok na aviokompanije i elektronske brendove otpada 15 posto.

"Brendovi iz sektora obnovljive energije počeli su se pojavljivati na listi, a prihodi ostvareni na stranim tržištima i relativno stabilnim domaćim tržištima imali su pozitivan uticaj, što pokazuje da širenje, prihvaćenost i jačanje turskih brendova u inostranstvu pozitivno utiču na njihovu vrijednost", kazao je.

Ilguner je naveo da je program podrške Turquality, koji danas podržava gotovo 500 brendova članova, pokrenut s ciljem jačanja turskih brendova te praćenja i mjerenja njihovih rezultata.